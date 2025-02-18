Бортпроводники на весь полет лишили пассажиров туалетов и вызвали гнев в Сети

Бортпроводники United Airlines на весь полет закрыли туалеты самолета и вызвали гнев пользователей сети. Об инциденте на форуме Reddit рассказал один из путешественников.

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Уточняется, что речь идет о рейсе из Тампы в Ньюарк, вылетевшем 16 февраля. Сразу после того, как борт поднялся в воздух, пассажиров уведомили, что члены экипажа не могут подниматься со своих мест из-за риска сильной турбулентности. Хотя полет длился всего два часа, многим пассажирам было трудно провести это время без туалета.

Автор публикации заметил, что средний возраст участников рейса — 68 лет.

« Л ю д и н а ч а л и н а ж и м а т ь н а к н о п к у э к с т р е н н о г о в ы з о в а п о н е с к о л ь к о р а з » , — п и с а л ю з е р .

В результате ребенку стало плохо, его стошнило в полете. Двум людям пришлось тащить его по проходу после посадки.

Ранее семейную пару сняли с рейса авиакомпании Ryanair за несколько просьб воспользоваться туалетом в самолете. Бельгийцы Джоана и Тим хотели провести отпуск в испанской Малаге, но их путешествие пошло не по плану.