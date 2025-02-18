Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

Около сотни пассажиров рейса из Алма-Аты в Екатеринбург застряли в Казахстане из-за многократного переноса. Об этом сообщает портал E1.ru.

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Уточняется, что самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь 18 февраля в 09:35 по местному времени, но время отправления изменили на 23:10. По словам одного из пассажиров рейса, сначала лайнер не смог приземлиться из-за погодных условий и улетел в другой город. Затем людей посадили в автобус, довезли до самолета, но вскоре вернули обратно в терминал из-за того, что борт был якобы сломан. А после этого у экипажа закончилось летное время, поэтому вылет пришлось перенести в третий раз.

Собеседник издания добавил, что сейчас пассажиры прошли границу в обратную сторону, иногородних отправили на автобусе в отель. Он также рассказал, что часть путешественников летит с пересадкой из Вьетнама и не может попасть на родину с вечера 17 февраля.

Представители перевозчика пояснили, что из-за позднего прибытия самолета в Алма-Ату по причине неблагоприятных погодных условий авиакомпании пришлось продлить ожидание вылета, так как рабочее время экипажа закончилось.

« Н а в р е м я о ж и д а н и я в ы л е т а п а с с а ж и р а м п р е д о с т а в л я ю т с я у с л у г и в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м и а в и а ц и о н н ы м и п р а в и л а м и Р Ф » , — п о д ч е р к н у л и в Red Wings.

В начале февраля направлявшиеся в Объединенные Арабские Эмираты туристы почти на сутки застряли в аэропорту Волгограда в ожидании вылета. Рейс авиакомпании Flydubai задержали на 19 часов.