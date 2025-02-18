В каких отелях Египта работают подогреваемые бассейны

Туристы активно ищут отели в Египте, в которых в зимнем сезоне гарантировано купание в подогреваемом бассейне, где работают аквапарки и джакузи. Несмотря на относительно теплую погоду на курортах Красного моря в феврале и марте, отдыхающие, особенно семьи с детьми, предпочитают выбирать именно такие варианты. В туроператорах Anex и Fun&Sun поделились с редакцией TourDom.ru перечнем гостиниц и указали на их особенности.

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В туркомпаниях рекомендуют обратить внимание на премиум-отели сети Rixos. В одном из них – Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* в Хургаде – подогревают открытый бассейн Entertainment в пляжной зоне, а также семь бассейнов рядом с корпусами и виллами. В Rixos Radamis 5* в Шарм-эль-Шейхе доступны три бассейна с теплой водой. А в Rixos Premium Seagate 5* на том же курорте туристы могут также прокатиться на горках в аквапарке – он расположен рядом. Недельный тур с вылетом из Москвы 7–9 марта с проживанием в этой гостинице предлагается за 330 тыс. руб. на двоих.

Еще в одном отеле высокой ценовой категории, Steigenberger Pure Lifestyle 5* в Хургаде, подогревают бассейны Relax, Activity c джакузи, можно также поплавать в морской воде в бассейне на территории Steigenberger Al Dau Beach. Тур в эту гостиницу с вылетом в марте выставлен на продажу за 340 тыс. руб.

Туроператоры советуют рассмотреть гостиницы сети Pickalbatros. В частности, на территории Pickalbatros Aqua Park Resort 5* в Шарм-эль-Шейхе в зимнее время подогревают четыре бассейна, открыто множество водных аттракционов. Стоимость недельного отдыха при отправлении из Москвы – от 175 тыс. руб. на двоих.

В аквапарке Sunrise Aqua Joy 4* в Хургаде взрослые могут воспользоваться шестью водными аттракционами, включая горки, рафтинг, туннель «свободное падение», в детской игровой зоне – три горки. Недельный тур в марте обойдется в 155 тыс. руб. на двоих. В другой гостинице сети, Sunrise Royal Makadi Aqua Resort 5*, в зимнее время пять из семи открытых бассейнов – теплые. Отдохнуть здесь можно за 190 тыс. руб.

Активности в теплой воде ждут туристов в Fun&Sun Family Sultan Gardens в Шарм-эль-Шейхе: помимо обычных, здесь предусмотрен специальный бассейн только для взрослых. В Fun&Sun Family Albatros Palace 5* доступны семь спусков для взрослых и детей. Тур на 8 дней можно забронировать за 220 тыс. на двоих.

Зимний сезон на курортах Красного моря заканчивается в середине марта, в это время отели могут отключить подогрев бассейнов. Точная дата зависит от погодных условий. Специалисты обращают внимание, что актуальную информацию о работе инфраструктуры конкретной гостиницы лучше уточнять перед бронированием.