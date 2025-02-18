Россияне обогнали европейцев по поездкам на дорогой курорт

Россияне обогнали европейцев по поездкам на любимый курорт богачей
Россия стала первой страной по количеству иностранных туристов на Сейшельских островах в январе 2025 года. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что по числу поездок на любимый курорт богачей за указанный период соотечественники обогнали европейцев. Они совершили 4,2 тысячи визитов на Сейшелы. Для сравнения: у жителей Германии этот показатель составляет 2,6 тысячи, у жителей Франции — 1,9 тысячи, у жителей Великобритании — 1,4 тысячи, у жителей Польши — 920.
По данным АТОР, россияне летят на курорт не только прямыми рейсами «Аэрофлота» из Москвы, которые возобновились осенью 2024 года, но и с пересадками. Такой путь выбирают примерно 40 процентов отечественных путешественников.
В источнике также говорится, что в январе 2025 года российский турпоток на экзотические острова Индийского океана вырос на 5,5 процента.
Ранее сообщалось, что соотечественники поставили рекорд на Мальдивах. Турпоток из России на этот курорт в 2024 году увеличился на 7,7 процента в сравнении с 2023-м.