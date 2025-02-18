Стало известно, на сколько вырос турпоток между РФ и странами Каспия

Туристический поток между Россией и другими государствами каспийской "пятерки", куда также входят Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан, в 2024 году вырос на 7% и составил 6 млн человек. Такие данные привел вице-премьер РФ Алексей Оверчук на третьем Каспийском экономическом форуме, отметив, что Москва призывает развивать это направление.

" Е с т ь х о р о ш а я п е р с п е к т и в а в с ф е р е т у р и з м а . В п р о ш л о м г о д у в з а и м н ы й т у р п о т о к м е ж д у Р о с с и е й и с т р а н а м и К а с п и я д о с т и г 6 м л н ч е л о в е к , к 2 0 2 3 г о д у э т о р о с т 7 % . С у щ е с т в е н н о у в е л и ч и л о с ь ч и с л о г р а ж д а н г о с у д а р с т в К а с п и я , п о с е щ а ю щ и х Р о с с и ю , о н о п р е в ы с и л о 2 м л н 1 0 0 т ы с . п о е з д о к , р о с т н а 9 , 5 % " , - с о о б щ и л о н .