Стало известно, на сколько вырос турпоток между РФ и странами Каспия

Турпоток между РФ и странами Каспия в 2024 году вырос на 7%
Туристический поток между Россией и другими государствами каспийской "пятерки", куда также входят Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан, в 2024 году вырос на 7% и составил 6 млн человек. Такие данные привел вице-премьер РФ Алексей Оверчук на третьем Каспийском экономическом форуме, отметив, что Москва призывает развивать это направление.
"Есть хорошая перспектива в сфере туризма. В прошлом году взаимный турпоток между Россией и странами Каспия достиг 6 млн человек, к 2023 году это рост 7%. Существенно увеличилось число граждан государств Каспия, посещающих Россию, оно превысило 2 млн 100 тыс. поездок, рост на 9,5%", - сообщил он.
"Призываем и дальше развивать направление туризма, включая экологический туризм и круизные туры. Россия готова к дальнейшей конструктивной работе со всеми прикаспийскими государствами ради обеспечения устойчивого развития и совместного создания комфортного будущего в нашем общем регионе", - подчеркнул Оверчук.