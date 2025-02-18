У российских туристов будет больше вариантов улететь в Италию

У российских туристов появится больше альтернатив для перелетов в Италию. Авиакомпания Georgian Airways готовит новые маршруты из Тбилиси сразу в три города страны.

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В частности, в расписании грузинского перевозчика появились рейсы в Болонью, Форли и Рим. Старт полетных программ заявлен на апрель. Еженедельные вылеты в Болонью начнутся с 14-го числа, а в Форли – с 24-го, по четвергам. В Рим (Фьюмичино) авиакомпания собирается летать с 16 апреля, по средам и субботам.

У российских туристов появится больше альтернатив для перелетов в Италию. Авиакомпания Georgian Airways готовит новые маршруты из Тбилиси сразу в три города страны.

В частности, в расписании грузинского перевозчика появились рейсы в Болонью, Форли и Рим. Старт полетных программ заявлен на апрель. Еженедельные вылеты в Болонью начнутся с 14-го числа, а в Форли – с 24-го, по четвергам. В Рим (Фьюмичино) авиакомпания собирается летать с 16 апреля, по средам и субботам.