«Самое безобидное — это грабеж». Блогер описала опасности Мексики

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала страну фразой «самое безобидное — это грабеж». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

При этом автор публикации заверила, что ограбления происходят не в темных переулках, а на улицах днем.

« Н а с т о я щ а я м е к с и к а н с к а я п р е с т у п н о с т ь в ы х о д и т н а н о в ы й у р о в е н ь . П о х и щ е н и я л ю д е й з д е с ь — о б ы ч н о е д е л о . Ж е н щ и н и д е т е й в о р у ю т , м а ш и н ы у г о н я ю т б е з ш а н с о в н а в о з в р а т » , — п о ж а л о в а л а с ь р о с с и я н к а .

Однако мексиканцы по этому поводу не переживают и живут обычной жизнью, заверила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отношение жителей Мексики к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Она отметила, что быть русским в этой латиноамериканской стране — почетно.