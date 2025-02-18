Названы популярные туристические направления на 23 февраля и 8 марта

РСТ назвал популярные туристические направления на 23 февраля и 8 марта
Организованные российские туристы на 23 февраля выбирают Египет, а на 8 марта - Таиланд, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные магазина туров Travelata.ru.
"Два весенних праздника организованные российские туристы планируют отметить на пляжных курортах: на 23 февраля чаще всего выбирают Египет, на 8 марта - Таиланд", - говорится в сообщении.
По данным компании, на Египет приходится 30% от всех забронированных туров на 23 февраля. Средний чек такого путешествия составил 181 тыс. рублей против 166 тыс. рублей годом ранее. Второе место по спросу, как и в прошлом году, занимает Таиланд (18%). Средняя цена поездки выросла с 257 тыс. до 272 тыс. рублей. Третье место - у ОАЭ (14%). Средний чек увеличился до 208 тыс. рублей.
На 8 марта по бронированиям лидирует Таиланд. Египет - на втором месте, ОАЭ - на третьем. В прошлом году Таиланд занимал вторую строчку, а в этом году его доля выросла с 20% до 26%, при этом средний чек увеличился примерно на 3 тыс. рублей и составил 266 тыс. рублей. Египет годом ранее был лидером среди популярных направлений, сейчас его доля уменьшилась с 23% до 19%. Средний чек, наоборот, увеличился со 171 тыс. до 199 тыс. рублей. Третью строчку два года подряд занимают ОАЭ, их доля снизилась на 1% и сейчас составляет 17%. Средняя цена поездки снизилась с 256 тыс. до 242 тыс. рублей, рассказали эксперты.
В первую пятерку наиболее популярных направлений на оба праздника входят также Россия и Турция. За год оба направления немного потеряли в объеме. Средний чек поездки по России в этом году составляет 74 тыс. рублей. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев отметил, что туристы, несмотря на отсутствие расширенных выходных на праздниках, активно бронируют туры на эти даты.
"Объем бронирований сохраняется на том же уровне, что и в прошлом году, когда отдыхали три дня. Аналогично с 8 марта, которое попадает на субботу и дополнительного дня тоже не будет, тем не менее, туров с захватом этого праздника забронировано больше, чем в прошлом году", - рассказал он.