Названы популярные туристические направления на 23 февраля и 8 марта

Организованные российские туристы на 23 февраля выбирают Египет, а на 8 марта - Таиланд, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные магазина туров Travelata.ru.

" Д в а в е с е н н и х п р а з д н и к а о р г а н и з о в а н н ы е р о с с и й с к и е т у р и с т ы п л а н и р у ю т о т м е т и т ь н а п л я ж н ы х к у р о р т а х : н а 2 3 ф е в р а л я ч а щ е в с е г о в ы б и р а ю т Е г и п е т , н а 8 м а р т а - Т а и л а н д " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным компании, на Египет приходится 30% от всех забронированных туров на 23 февраля. Средний чек такого путешествия составил 181 тыс. рублей против 166 тыс. рублей годом ранее. Второе место по спросу, как и в прошлом году, занимает Таиланд (18%). Средняя цена поездки выросла с 257 тыс. до 272 тыс. рублей. Третье место - у ОАЭ (14%). Средний чек увеличился до 208 тыс. рублей.

На 8 марта по бронированиям лидирует Таиланд. Египет - на втором месте, ОАЭ - на третьем. В прошлом году Таиланд занимал вторую строчку, а в этом году его доля выросла с 20% до 26%, при этом средний чек увеличился примерно на 3 тыс. рублей и составил 266 тыс. рублей. Египет годом ранее был лидером среди популярных направлений, сейчас его доля уменьшилась с 23% до 19%. Средний чек, наоборот, увеличился со 171 тыс. до 199 тыс. рублей. Третью строчку два года подряд занимают ОАЭ, их доля снизилась на 1% и сейчас составляет 17%. Средняя цена поездки снизилась с 256 тыс. до 242 тыс. рублей, рассказали эксперты.

В первую пятерку наиболее популярных направлений на оба праздника входят также Россия и Турция. За год оба направления немного потеряли в объеме. Средний чек поездки по России в этом году составляет 74 тыс. рублей. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев отметил, что туристы, несмотря на отсутствие расширенных выходных на праздниках, активно бронируют туры на эти даты.