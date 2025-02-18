Драка на рейсе из Антальи обойдется туристам в 120 тысяч долларов

Инцидент, произошедший 14 февраля на рейсе из Антальи в Астану авиакомпании Pegasus, похоже, дорого обойдется пассажирам, устроившим драку. Экстренная посадка в Эрзуруме, на которую пошел командир корабля турецкого лоукостера, привела к дополнительным финансовым расходам. Компенсировать их планируют за счет участников драки.

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Стоимость экстренной посадки, дозаправки и всех дополнительных расходов, вызванных инцидентом, составила более 120 тыс. долларов США. Как сообщают турецкие СМИ, авиакомпания выставила требование о компенсации ущерба за «сбой в графике рейсов».

Две женщины из Казахстана и семейная пара из Украины по-прежнему находятся в Турции, где расследуют все подробности случившегося. Пока что неизвестно, будет ли подниматься вопрос об уголовной ответственности или дело обойдется штрафом.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпанию оштрафовали на 1,7 млн руб. за овербукинг, из-за которого ребенок остался один в аэропорту.