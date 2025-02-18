Аэропорт курортного Эйлата готовится принять рейсы из России уже весной
Аэропорт курортного Эйлата будет готов принять прямые рейсы российских авиакомпаний весной. Как сообщил управляющий директор воздушной гавани Рамон Захар Гефен, вся необходимая инфраструктура для этого уже создана.
Он подчеркнул, что самый южный аэропорт Израиля способен обслужить любое количество рейсов, которое запланируют авиаперевозчики. Наземные службы оснащены всем необходимым оборудованием для работы с российскими авиакомпаниями.
Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в России, добавил, что в настоящее время ведется активная работа по организации рейсов. Проводятся встречи с потенциальными организаторами чартерных перелетов, ведутся переговоры с Управлением аэропортов Израиля и администрацией Эйлата. Основная цель этих усилий – создать максимально комфортные условия для запуска прямых рейсов в Эйлат в 2025 году.
Однако существует одно препятствие: Министерство экономического развития России пока не отменило рекомендацию для туроператоров и турагентств о приостановке продвижения и продажи туристических продуктов, связанных с Израилем. Тем не менее власти еврейского государства уже направили официальный запрос в Москву с целью урегулирования этого вопроса.