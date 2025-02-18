Почему россиян массово выдворяют с Бали

В январе полиция на Бали выгнала россиян из комплекса апартаментов Parq Ubud, который негласно прозвали «русской деревней», за неуважение к острову. Правоохранители заявили, что туристы нарушили ограничения на застройку. Местным выдворение иностранцев, которые долгое время проживали на острове, пришлось по душе. Да и в целом зашкаливающее количество гостей из России уже перестало радовать индонезийцев, а почему — разбиралась «Лента.ру».

Россиян лишили «русской деревни»

Спустя несколько дней после выдворения жителей Parq Ubud полицейские арестовали и основателя комплекса, 53-летнего Андре Фрея. Сообщалось, что через возглавляемую им компанию бизнесмен переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под виллы и другие туристические объекты.

Местные поддержали решение властей. Они считают, что остров должен принадлежать исключительно балийцам. Ведь только так он сможет вернуть свою идентичность.

Руководитель Агентства по туризму Бали Тьок Багус Пемаюн тем временем указала, что иного выхода в сложившейся ситуации просто не было, поскольку россияне нарушили правила о защите традиционной архитектуры острова.

Изменения, которые претерпевает остров из-за наплыва туристов, замечают и сами путешественники. Находящаяся на Бали россиянка Полина в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что самая большая проблема связана как раз с его беспрерывным застраиванием. Целые регионы, районы, которые раньше были тихими и спокойными, превращаются в бесконечную стройку.

Кроме того, по мнению девушки, обилие отдыхающих сильно портит местную природу. Те места, где еще недавно были рисовые поля, уже застроены однотипными кафе, тату-студиями и шоурумами.

« Р а н ь ш е н а Б а л и в о с н о в н о м п р и е з ж а л и с у п е р к р е а т и в н ы е и и н т е л л и г е н т н ы е р е б я т а , к о т о р ы е ц е н и л и е г о а т м о с ф е р у . С е й ч а с ж е п о п а с т ь н а о с т р о в с т р е м я т с я в с е п о д р я д . Д а и в ц е л о м с м о т р е т ь н а б е с к о н е ч н о п о н т у ю щ и х с я р у с с к и х , к о н е ч н о , н е о ч е н ь п р и я т н о . Э т о п о р т и т о б щ е е в п е ч а т л е н и е » , — П о л и н а , р о с с и й с к а я т у р и с т к а .

Россияне не боятся закручивания гаек

Другая туристка, Екатерина, проживающая на Бали несколько месяцев, делится, что после смены правительства в 2024 году стало рискованно даже оформлять KITAS (временное разрешение на работу и проживание). «Многие туристы приобретают KITAS нелегально, дают взятку, и их приписывают к фиктивной компании. Власти начали проверять деятельность таких компаний и поняли, что они не существуют. Так, например, депортировали мою знакомую», — уточняет путешественница.

Но истории с депортациями и выселениями не пугают россиян. Об этом свидетельствует количество желающих попасть на живописный индонезийский остров, которое продолжает стремительно расти. В феврале посол Индонезии в РФ Жозе Тавареш заявил, что число российских туристов в стране увеличивается благодаря запуску прямых рейсов из Москвы в Денпасар.

По словам высокопоставленного дипломата, если в 2023 году популярный курортный остров посетили свыше 160 тысяч россиян, то в 2024-м их насчитывалось уже более 180 тысяч.

« О ч е в и д н о , ч т о Б а л и - - э т о и з л ю б л е н н о е м е с т о . Н о у н а с е с т ь м н о г о д р у г и х х о р о ш и х л о к а ц и й , п л ю с - м и н у с н а с т о л ь к о ж е х о р о ш и х , к а к Б а л и . У н а с е с т ь , н а п р и м е р , Л а б у а н - Б а д ж о , Д а н а у Т о б а , Б о р о б у д у р , П р а м б а н а н и д р у г и е в р о д е Л и к у п а н г а , М а н д а л и к и » , — Ж о з е Т а в а р е ш , п о с о л И н д о н е з и и в М о с к в е .

Гости из России решили оставить балийцев без копейки

Между тем пропорционально количеству туристов растет и недовольство их наплывом со стороны местных жителей. Россиянин Виталий Муравьев, который провел на Бали несколько месяцев, сообщил, что в 2022 году россиян в Индонезии встречали очень гостеприимно: власти стремились развивать туристическую инфраструктуру, поэтому были рады любому платежеспособному гостю.

Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. Соотечественники осознали, что Индонезия отлично подходит не только для отпуска, но и для бизнеса.

« С е й ч а с р у с с к и е з а н я л и б у к в а л ь н о в с е н и ш и . О н и с т р о я т н е б о л ь ш и е т у р и с т и ч е с к и е в и л л ы , с д а ю т в а р е н д у с к у т е р ы и м а ш и н ы , о т к р ы в а ю т к а ф е и м а г а з и н ы » , — В и т а л и й , р о с с и й с к и й т у р и с т .

Путешественник отметил, что на Бали все чаще можно встретить экскурсоводов и гидов из России.

« М н о г и е з а р а б а т ы в а ю т б о л ь ш и е д е н ь г и , о с т а в л я я м е с т н о е н а с е л е н и е б е з к о п е й к и , — д о б а в и л о н . — Б а л и й ц ы в с е м е н ь ш е р а д ы п р и е з ж и м . К и н о с т р а н ц а м о н и о т н о с я т с я с н а с т о р о ж е н н о с т ь ю и д а ж е а г р е с с и е й » .

Миграционная служба не дремлет

В свою очередь, россиянин Егор в беседе с путешественником Вовой Кармановым отметил, что соотечественники, работающие нелегально на острове, используют агрессивный маркетинг, поэтому сразу попадаются. К примеру, фотографы пишут во все русскоязычные чаты и открыто предлагают свои услуги. Более того, они активно делятся подробностями своей деятельности в соцсетях.

« А э т о г о д е л а т ь н а Б а л и н е л ь з я , — п о я с н я е т Е г о р . — М и г р а ц и о н н а я с л у ж б а м о ж е т п р о с т о н а й т и т в о й п р о ф и л ь в с о ц c е т и и у в и д е т ь , ч т о т а м н а п и с а н о : " Я ф о т о г р а ф , ф о т о г р а ф и р у ю н а Б а л и з а с т о л ь к о - т о д е н е г " , — и в с е . О н и д е л а ю т с к р и н , а з а н и м с л е д у е т и д е п о р т а ц и я . И т у т и м у ж е н и ч е г о н е д о к а ж е ш ь . И м н е н у ж н о л о в и т ь ч е л о в е к а в о в р е м я р а б о т ы , ч т о б ы д о к а з а т ь е г о в и н у » .

Его слова подтверждает и Екатерина. Она рассказала, что фотографы из России начали очень часто переносить съемки на закате.

« Т е п е р ь о н и п р о с я т к л и е н т о в п р о в о д и т ь с ъ е м к у н а р а с с в е т е , п о с к о л ь к у н а з а к а т е н а ч а л и п р и х о д и т ь п о л и ц е й с к и е и о т с л е ж и в а т ь т е х , к т о с н и м а е т н а п р о ф е с с и о н а л ь н у ю к а м е р у . Т а к в ы я с н я е т с я , ч т о р а з р е ш е н и я н а р а б о т у у н и х н е т , а д е н ь г и о н и з а р а б а т ы в а ю т . И и х т о ж е д е п о р т и р у ю т » , — у т о ч н и л а д е в у ш к а .

Спел песню на фоне вулкана и улетел домой

При этом в бешенство балийцев приводит не только борьба за место под солнцем. Жителей острова также раздражает неуважительное отношение к местным обычаям и культуре со стороны приезжих.

Так, российский турист спел бранную песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, и был депортирован на родину. Исполнение скандальной композиции попало на видео. Отмечалось, что между публикацией ролика и депортацией прошла всего неделя.

« В л а с т и о с т р о в а н а с т о л ь к о п р о н и к л и с ь п е с н е й , ч т о р е ш и л и л и ч н о п р о в о д и т ь м е н я в а э р о п о р т . Ч т о б ы т о ч н о у б е д и т ь с я , ч т о я у л е т е л » , — д е п о р т и р о в а н н ы й р о с с и я н и н .

Другого российского туриста, оголившего ягодицы на священной горе Агунг, выдворили из Индонезии за нарушение норм морали и даже занесли в черный список. Блогер Юрий Чиликин опубликовал ролик в соцсетях, на котором он снимает штаны после восхождения на самый высокий вулкан на Бали.

Мужчине практически сразу начали поступать угрозы от балийцев. Сам он утверждал, что не знал о символизме вулкана.

Поэтому, чтобы долгожданный отпуск на Бали не закончился, не успев начаться, туристам необходимо знать некоторые важные правила. Российская тревел-блогерша предупредила отдыхающих, что в многочисленные храмы острова можно заходить только в закрытой одежде.

« Е щ е о д и н в а ж н ы й м о м е н т : н е т р о г а й т е г о л о в ы л ю д е й , — п о д ч е р к н у л а д е в у ш к а . — В б а л и й с к о й к у л ь т у р е г о л о в а с ч и т а е т с я с а м о й с в я щ е н н о й ч а с т ь ю т е л а , и д а ж е л а с к о в ы й ж е с т , т а к о й к а к п о г л а ж и в а н и е п о г о л о в е , м о ж е т б ы т ь в о с п р и н я т к а к о с к о р б л е н и е » .

Также о соблюдении местных канонов напоминает туристка Полина.