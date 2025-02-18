«Не поверил своим ушам». Путешественник описал зарплаты официантов в Канаде

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой узнал размер зарплат официантов в Канаде и описал их фразой «не поверил своим ушам». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Оказалось, что сотрудники кафе и ресторанов получают около 8 тысяч долларов в месяц (731 тысяча рублей). При этом учителя, врачи и инженеры зарабатывают в разы меньше, заметил автор публикации.

Россиянин объяснил, что к официантам в Канаде большие требования. Они должны быть максимально вежливы с клиентами, чтобы те почувствовали себя самыми желанными гостями заведения. Ведь именно благодаря чаевым в размере 15-25 процентов от суммы чека их зарплата и становится такой высокой.

При этом работа официанта не считается чем-то престижным в Канаде, объяснил блогер.

« Л ю д и , к о т о р ы е р а б о т а ю т в р е с т о р а н а х , м е ч т а ю т н а й т и ч т о - т о л у ч ш е . О н и з а р а б а т ы в а ю т т ы с я ч и д о л л а р о в в м е с я ц , н о п р и э т о м ч у в с т в у ю т с е б я в р е м е н н ы м и р а б о т н и к а м и , л ю д ь м и , к о т о р ы м н е п о в е з л о в ж и з н и » , — о б ъ я с н и л о н .

Ранее российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой.