Россиянка побывала в Мексике и описала особенности страны

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала особенности жизни в стране фразой «сил моих больше нет». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, время от времени их машину с американскими номерами обливают какой-то неизвестной жидкостью местные жители. При этом они могут делать вид, что рады видеть туристов. Однако помощи от мексиканцев не дождаться, заверила блогерша.

Девушка также пожаловалась на местные супермаркеты, где ценник на кассе всегда отличается от цены на карточке товара. Кроме того, персонал заведений общественного питания никогда не торопится обслужить клиентов. А порой они даже не дают сдачи, утверждая, что «это мелочь», заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отношение жителей Мексики к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Она отметила, что быть русским в этой латиноамериканской стране — почетно.