Названы самые опасные для туристов страны в 2025 году

Туристический сезон – 2025 уже не за горами. Нестабильная политическая обстановка в мире и экологические катастрофы вносят свои коррективы. «ФедералПресс» сделал обзор самых опасных стран для путешествий, куда россиянам лучше не ездить этим летом.

Самые криминальные страны мира

Самостоятельно туристам лучше не отправляться в Бразилию, Мексику, Венесуэлу, Папуа – Новую Гвинею, Гаити, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Гайану, Перу, Сирию и Афганистан. В этот перечень можно включить и страны Южной Африки. Здесь очень велика вероятность нарваться на преступников или попасть в руки террористов и религиозных радикалов. Самое малое, что с вами может там случиться, – это ограбление, худшее – похищение, рабство или смерть.

« В н е п р и я т н у ю с и т у а ц и ю м о ж н о п о п а с т ь в л ю б о й с т р а н е . П р е ж д е ч е м с а м о с т о я т е л ь н о о т п р а в и т ь с я в п у т е ш е с т в и е , н а д о с о б р а т ь и н ф о р м а ц и ю о с т р а н е . Н о с е й ч а с , к с ч а с т ь ю , л ю д и у ж е о с в е д о м л е н н ы е и в ы б и р а ю т к у р о р т ы Ю г о - В о с т о ч н о й А з и и . Т а м в е з д е а б с о л ю т н о б е з о п а с н о , к р о м е К а м б о д ж и » , – п о я с н и л а « Ф е д е р а л П р е с с » г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р т у р а г е н т с т в а Т а т ь я н а Ж б а н о в а .

Где идут боевые действия

Нестабильная политическая ситуация сейчас наблюдается во многих странах мира. В список самых опасных точек попадают Израиль, сектор Газа, Ливан, Иран, Йемен, Ливия, Мьянма, Сомали, Сирия, Судан, Афганистан и Украина. В этих регионах происходят боевые действия и террористические атаки.

« С т р а н ы Б л и ж н е г о В о с т о к а н е з а к р ы т ы д л я т у р и з м а , н о е с л и в н и к а т ь и и н т е р е с о в а т ь с я п о л и т и к о й , т о п о н и м а е ш ь , ч т о э т о г о р я ч и е т о ч к и с е й ч а с . А е с л и ч е л о в е к и щ е т б е з о п а с н о е м е с т о о т д ы х а с х о р о ш е й и н ф р а с т р у к т у р о й и и н т е р е с н ы м и м е р о п р и я т и я м и , т о а л ь т е р н а т и в у в с е г д а м о ж н о н а й т и . Н е н а д о р и с к о в а т ь и е х а т ь , н а п р и м е р , в И з р а и л ь . М о е п о ж е л а н и е : с о б и р а й т е и н ф о р м а ц и ю о с т р а н е » , – с к а з а л а Т а т ь я н а Ж б а н о в а .

Как отметила собеседник «ФедералПресс», сейчас много информации об опасных для туристов странах публикуют СМИ и бывалые путешественники.

Ядовитые твари и природные катаклизмы

Природные катаклизмы чаще случаются в странах, которые расположены рядом с океаном или неспокойным морем. В несезон лучше не путешествовать в Шри-Ланку, на Мальдивы или Пхукет.

Опасные насекомые и ядовитые твари подстерегают на Кубе, в Венесуэле, Вьетнаме и Австралии.

« Н а К у б е т ю м е н ц а у к у с и л и в о с е м ь к л е щ е й . О н т а м с т е м п е р а т у р о й м а я л с я , е м у н е п о м о г л и , п о т о м у ч т о м е д и ц и н ы н а К у б е н е т . П о с л е в о з в р а щ е н и я о н ц е л ы й г о д в о с с т а н а в л и в а л с я . Д а ж е в Э м и р а т а х м е д у з ы в б р а ч н ы й с е з о н ж а л я т т а к , ч т о л ю д и в б о л ь н и ц ы п о п а д а ю т . Л у ч ш е в о о б щ е н и к у д а н е е з д и т ь . В Р о с с и и с т о л ь к о к л а с с н ы х м е с т . В н а ш е й с т р а н е е с т ь в с е » , – п р и ш л а к в ы в о д у Ж б а н о в а .

Самые опасные российские курорты

Российские южные курорты в 2025 году тоже попали в топ опасных. Так, экологическая катастрофа на Черноморском побережье из-за розлива мазута грозит испортить курортный сезон.

« Б у д у т л и б е з о п а с н ы п л я ж и в А н а п е , о с т а е т с я п о д б о л ь ш и м в о п р о с о м . В к а ч е с т в е а л ь т е р н а т и в ы м о ж н о п р е д л о ж и т ь о т д ы х н а Ч е р н о м м о р е с о с т о р о н ы С о ч и , г д е п о ч и щ е . М ы м о л и м с я , ч т о б ы д о С о ч и з а г р я з н е н и е н е р а с п р о с т р а н и л о с ь , п о т о м у ч т о э т о н а ш о с н о в н о й р о с с и й с к и й к у р о р т л е т о м » , – п о я с н и л а Т а т ь я н а Ж б а н о в а .

По мнению эксперта, лучше отказаться от отдыха в Крыму из-за близости боевых действий и ракетной опасности.