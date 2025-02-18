Самые опасные для туристов страны в 2025 году: криминал, войны и террористы

Туристический сезон – 2025 уже не за горами. Нестабильная политическая обстановка в мире и экологические катастрофы вносят свои коррективы. «ФедералПресс» сделал обзор самых опасных стран для путешествий, куда россиянам лучше не ездить этим летом.

Названы самые опасные для туристов страны в 2025 году
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Самые криминальные страны мира

Самостоятельно туристам лучше не отправляться в Бразилию, Мексику, Венесуэлу, Папуа – Новую Гвинею, Гаити, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Гайану, Перу, Сирию и Афганистан. В этот перечень можно включить и страны Южной Африки. Здесь очень велика вероятность нарваться на преступников или попасть в руки террористов и религиозных радикалов. Самое малое, что с вами может там случиться, – это ограбление, худшее – похищение, рабство или смерть.

«В неприятную ситуацию можно попасть в любой стране. Прежде чем самостоятельно отправиться в путешествие, надо собрать информацию о стране. Но сейчас, к счастью, люди уже осведомленные и выбирают курорты Юго-Восточной Азии. Там везде абсолютно безопасно, кроме Камбоджи», пояснила «ФедералПресс» генеральный директор турагентства Татьяна Жбанова.

Где идут боевые действия

Нестабильная политическая ситуация сейчас наблюдается во многих странах мира. В список самых опасных точек попадают Израиль, сектор Газа, Ливан, Иран, Йемен, Ливия, Мьянма, Сомали, Сирия, Судан, Афганистан и Украина. В этих регионах происходят боевые действия и террористические атаки.

«Страны Ближнего Востока не закрыты для туризма, но если вникать и интересоваться политикой, то понимаешь, что это горячие точки сейчас. А если человек ищет безопасное место отдыха с хорошей инфраструктурой и интересными мероприятиями, то альтернативу всегда можно найти. Не надо рисковать и ехать, например, в Израиль. Мое пожелание: собирайте информацию о стране», сказала Татьяна Жбанова.

Как отметила собеседник «ФедералПресс», сейчас много информации об опасных для туристов странах публикуют СМИ и бывалые путешественники.

Ядовитые твари и природные катаклизмы

Природные катаклизмы чаще случаются в странах, которые расположены рядом с океаном или неспокойным морем. В несезон лучше не путешествовать в Шри-Ланку, на Мальдивы или Пхукет.

Опасные насекомые и ядовитые твари подстерегают на Кубе, в Венесуэле, Вьетнаме и Австралии.

«На Кубе тюменца укусили восемь клещей. Он там с температурой маялся, ему не помогли, потому что медицины на Кубе нет. После возвращения он целый год восстанавливался. Даже в Эмиратах медузы в брачный сезон жалят так, что люди в больницы попадают. Лучше вообще никуда не ездить. В России столько классных мест. В нашей стране есть все», пришла к выводу Жбанова.

Самые опасные российские курорты

Российские южные курорты в 2025 году тоже попали в топ опасных. Так, экологическая катастрофа на Черноморском побережье из-за розлива мазута грозит испортить курортный сезон.

«Будут ли безопасны пляжи в Анапе, остается под большим вопросом. В качестве альтернативы можно предложить отдых на Черном море со стороны Сочи, где почище. Мы молимся, чтобы до Сочи загрязнение не распространилось, потому что это наш основной российский курорт летом», пояснила Татьяна Жбанова.

По мнению эксперта, лучше отказаться от отдыха в Крыму из-за близости боевых действий и ракетной опасности.

«В Крыму, конечно, дешевле отдыхать, чем где-либо за границей. И это прекрасное место. Но надо все-таки головой думать и не рваться туда, пока не закончатся военные действия», заключила эксперт.
Отдых за границей