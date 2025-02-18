Названы самые опасные для туристов страны в 2025 году

Самые опасные для туристов страны в 2025 году: криминал, войны и террористы
Туристический сезон – 2025 уже не за горами. Нестабильная политическая обстановка в мире и экологические катастрофы вносят свои коррективы. «ФедералПресс» сделал обзор самых опасных стран для путешествий, куда россиянам лучше не ездить этим летом.
Самые криминальные страны мира
Самостоятельно туристам лучше не отправляться в Бразилию, Мексику, Венесуэлу, Папуа – Новую Гвинею, Гаити, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Гайану, Перу, Сирию и Афганистан. В этот перечень можно включить и страны Южной Африки. Здесь очень велика вероятность нарваться на преступников или попасть в руки террористов и религиозных радикалов. Самое малое, что с вами может там случиться, – это ограбление, худшее – похищение, рабство или смерть.
«В неприятную ситуацию можно попасть в любой стране. Прежде чем самостоятельно отправиться в путешествие, надо собрать информацию о стране. Но сейчас, к счастью, люди уже осведомленные и выбирают курорты Юго-Восточной Азии. Там везде абсолютно безопасно, кроме Камбоджи», – пояснила «ФедералПресс» генеральный директор турагентства Татьяна Жбанова.
Где идут боевые действия
Нестабильная политическая ситуация сейчас наблюдается во многих странах мира. В список самых опасных точек попадают Израиль, сектор Газа, Ливан, Иран, Йемен, Ливия, Мьянма, Сомали, Сирия, Судан, Афганистан и Украина. В этих регионах происходят боевые действия и террористические атаки.
«Страны Ближнего Востока не закрыты для туризма, но если вникать и интересоваться политикой, то понимаешь, что это горячие точки сейчас. А если человек ищет безопасное место отдыха с хорошей инфраструктурой и интересными мероприятиями, то альтернативу всегда можно найти. Не надо рисковать и ехать, например, в Израиль. Мое пожелание: собирайте информацию о стране», – сказала Татьяна Жбанова.
Как отметила собеседник «ФедералПресс», сейчас много информации об опасных для туристов странах публикуют СМИ и бывалые путешественники.
Ядовитые твари и природные катаклизмы
Природные катаклизмы чаще случаются в странах, которые расположены рядом с океаном или неспокойным морем. В несезон лучше не путешествовать в Шри-Ланку, на Мальдивы или Пхукет.
Опасные насекомые и ядовитые твари подстерегают на Кубе, в Венесуэле, Вьетнаме и Австралии.
«На Кубе тюменца укусили восемь клещей. Он там с температурой маялся, ему не помогли, потому что медицины на Кубе нет. После возвращения он целый год восстанавливался. Даже в Эмиратах медузы в брачный сезон жалят так, что люди в больницы попадают. Лучше вообще никуда не ездить. В России столько классных мест. В нашей стране есть все», – пришла к выводу Жбанова.
Самые опасные российские курорты
Российские южные курорты в 2025 году тоже попали в топ опасных. Так, экологическая катастрофа на Черноморском побережье из-за розлива мазута грозит испортить курортный сезон.
«Будут ли безопасны пляжи в Анапе, остается под большим вопросом. В качестве альтернативы можно предложить отдых на Черном море со стороны Сочи, где почище. Мы молимся, чтобы до Сочи загрязнение не распространилось, потому что это наш основной российский курорт летом», – пояснила Татьяна Жбанова.
По мнению эксперта, лучше отказаться от отдыха в Крыму из-за близости боевых действий и ракетной опасности.
«В Крыму, конечно, дешевле отдыхать, чем где-либо за границей. И это прекрасное место. Но надо все-таки головой думать и не рваться туда, пока не закончатся военные действия», – заключила эксперт.