Российский блогер раскрыл стоимость бюджетной поездки в ЮАР на одного человека. Об этом он рассказал на своей странице @nikitabrazhnikov в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике блогер поведал о путешествии в компании друзей. Так, билеты обошлись им в 100 тысяч рублей в одну сторону, жилье — 950 тысяч рублей, арендованная машина на 4 дня — 60 тысяч рублей, входы в парки и заповедники — 5 тысяч рублей на человека, такси — 15-20 тысяч рублей на человека, сувениры — 60 тысяч рублей, другой досуг — около 150 тысяч рублей, еда — 150 тысяч рублей.

Таким образом, каждый из них потратил на всю поездку по 650 тысяч рублей.

Ранее еще один российский тревел-блогер назвал страны Европы, которые сложнее остальных выдают визы россиянам. В первую очередь автор ролика упомянул Германию и Швейцарию, которые выдают визы только при наличии приглашения от родственников и компаний или для лечения.