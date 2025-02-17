Европейский лоукостер не пустил на рейс в Эстонию россиян с ВНЖ Евросоюза
Авиакомпания Ryanair отказала в посадке на рейс в Таллин нескольким пассажирам с российским гражданством. Вылеты осуществлялись из европейских городов, а путешественники являются обладателями неэстонского ВНЖ и шенгенских виз. Об этом сами пострадавшие рассказали в телеграм-канале «Эстония – Россия».
Ситуации во всех случаях схожие: пассажиры приходят на стойку регистрации для проверки соответствия визовым правилам, однако в полете им отказывают. Причем мотивация одна и та же – «новый закон Эстонии», по которому гражданам РФ теперь нельзя прибывать в Эстонию даже для транзита на родину. При этом официальных документов путешественникам не выдают, устно ссылаясь на некие новшества.
«Ничего не добился. Полиция национальная в Барселоне не в курсе нововведения Эстонии, на сайте министерства Испании полицейские никакой информации не нашли, говорят – пишите им в консульство. <...> Ryanair в офисе не дают никакой бумаги, но подтверждают, что лететь в Эстонию нельзя. Бумага от правительства Эстонии. Никакого доказательства, что мне отказали в посадке, у меня нет», – рассказал один из пассажиров, пытавшийся сесть на рейс Барселона – Таллин.
По словам пострадавших путешественников, они регулярно летают в Таллин и являются владельцами вида на жительство в европейской стране. То есть имеют законное право пересечь эстонскую границу. Но даже при отсутствии ВНЖ граждане РФ все равно могут использовать Эстонию в качестве транзита в Россию.
Официальных запретов эстонское правительство не объявляло, изменений в действующем распоряжении также не было. Можно предположить, действия представителей лоукостера являются произволом на местах, тем более что они отказываются предоставить подтверждающий недопуск документ.
В пользу этой версии говорит и тот факт, что в некоторых случаях путешественников все же пропускают на рейс. Как рассказала туристка в тг-канале «Как ехать: Европа», проблему удалось решить при вызове на гейт старшего смены:
«Именно такая ситуация и была со мной несколько дней назад при вылете из Барселоны. Сначала сотрудник на посадке сообщил, что без ВНЖ я не могу влететь в Эстонию по испанскому шенгену. Далее собралась уже группа людей с такой же ситуацией, и другая сотрудница всех пропустила».
При возникновении недопониманий пассажирам рекомендуется предъявить на стойке регистрации сведения из Timatic – базы данных о документах, необходимых путешественникам для пересечения границ. Если и это не помогло, нужно запросить заверенное представителем авиакомпании распоряжение о недопуске на рейс, а в случае отказа зафиксировать ответ с помощью видеосъемки. Затем стоит направить все это в адрес перевозчика с претензией и требованием вернуть деньги за билет. Впрочем, такие действия помогут лишь в случае реального нарушения прав пассажира.