Европейский лоукостер не пустил на рейс в Эстонию россиян с ВНЖ Евросоюза

Авиакомпания Ryanair отказала в посадке на рейс в Таллин нескольким пассажирам с российским гражданством. Вылеты осуществлялись из европейских городов, а путешественники являются обладателями неэстонского ВНЖ и шенгенских виз. Об этом сами пострадавшие рассказали в телеграм-канале «Эстония – Россия».

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Ситуации во всех случаях схожие: пассажиры приходят на стойку регистрации для проверки соответствия визовым правилам, однако в полете им отказывают. Причем мотивация одна и та же – «новый закон Эстонии», по которому гражданам РФ теперь нельзя прибывать в Эстонию даже для транзита на родину. При этом официальных документов путешественникам не выдают, устно ссылаясь на некие новшества.

« Н и ч е г о н е д о б и л с я . П о л и ц и я н а ц и о н а л ь н а я в Б а р с е л о н е н е в к у р с е н о в о в в е д е н и я Э с т о н и и , н а с а й т е м и н и с т е р с т в а И с п а н и и п о л и ц е й с к и е н и к а к о й и н ф о р м а ц и и н е н а ш л и , г о в о р я т – п и ш и т е и м в к о н с у л ь с т в о . < . . . > R y a n a i r в о ф и с е н е д а ю т н и к а к о й б у м а г и , н о п о д т в е р ж д а ю т , ч т о л е т е т ь в Э с т о н и ю н е л ь з я . Б у м а г а о т п р а в и т е л ь с т в а Э с т о н и и . Н и к а к о г о д о к а з а т е л ь с т в а , ч т о м н е о т к а з а л и в п о с а д к е , у м е н я н е т » , – р а с с к а з а л о д и н и з п а с с а ж и р о в , п ы т а в ш и й с я с е с т ь н а р е й с Б а р с е л о н а – Т а л л и н .

По словам пострадавших путешественников, они регулярно летают в Таллин и являются владельцами вида на жительство в европейской стране. То есть имеют законное право пересечь эстонскую границу. Но даже при отсутствии ВНЖ граждане РФ все равно могут использовать Эстонию в качестве транзита в Россию.

Официальных запретов эстонское правительство не объявляло, изменений в действующем распоряжении также не было. Можно предположить, действия представителей лоукостера являются произволом на местах, тем более что они отказываются предоставить подтверждающий недопуск документ.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что в некоторых случаях путешественников все же пропускают на рейс. Как рассказала туристка в тг-канале «Как ехать: Европа», проблему удалось решить при вызове на гейт старшего смены:

« И м е н н о т а к а я с и т у а ц и я и б ы л а с о м н о й н е с к о л ь к о д н е й н а з а д п р и в ы л е т е и з Б а р с е л о н ы . С н а ч а л а с о т р у д н и к н а п о с а д к е с о о б щ и л , ч т о б е з В Н Ж я н е м о г у в л е т е т ь в Э с т о н и ю п о и с п а н с к о м у ш е н г е н у . Д а л е е с о б р а л а с ь у ж е г р у п п а л ю д е й с т а к о й ж е с и т у а ц и е й , и д р у г а я с о т р у д н и ц а в с е х п р о п у с т и л а » .

При возникновении недопониманий пассажирам рекомендуется предъявить на стойке регистрации сведения из Timatic – базы данных о документах, необходимых путешественникам для пересечения границ. Если и это не помогло, нужно запросить заверенное представителем авиакомпании распоряжение о недопуске на рейс, а в случае отказа зафиксировать ответ с помощью видеосъемки. Затем стоит направить все это в адрес перевозчика с претензией и требованием вернуть деньги за билет. Впрочем, такие действия помогут лишь в случае реального нарушения прав пассажира.