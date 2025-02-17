Пассажиры застряли на острове в Атлантике из-за экстренной посадки самолета

Самолет United Airlines совершил экстренную посадку в Канаде, из-за чего пассажиры рейса застряли на острове в Атлантическом океане. Об этом сообщил портал Aviation A2Z.

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13 февраля Boeing 777 следовал из аэропорта Ньюарка, США, в ирландский Дублин. После двух часов полета экипаж решил срочно приземлиться, потому что одному из пассажиров стало плохо.

Ближайшим аэропортом оказался Сент-Джонс в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, который находится на острове в Атлантике. Посадка прошла благополучно, человеку оказали медицинскую помощь.

Однако вылет в Дублин вновь отложили из-за непогоды. Участников рейса разместили в отеле, пока борт не смог вылететь к месту назначения.

Ранее сообщалось, что самолет «Авроры» ушел на второй круг во время посадки. Причиной стало появление лисы на взлетно-посадочной полосе.