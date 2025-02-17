«Поют нецензурные песни». Туристка описала россиян на Бали

Россиянка описала поведение соотечественников на Бали фразой «у них будто шило в заднице». Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Жительница Москвы Полина сообщила, что в последнее время читала много новостей про то, как россиян выдворяют с индонезийского острова за какие-то выходки.

« И м в с е г д а х о ч е т с я п р и к о л о т ь с я и л и с д е л а т ь ч т о - т о б е з б а ш е н н о е р а д и в и д е о и с о ц с е т е й , — п о я с н и л а т у р и с т к а . — О д н и р а з д е в а ю т с я н а ф о н е с в я щ е н н о г о д л я м е с т н ы х в у л к а н а , д р у г и е т а м ж е п о ю т н е ц е н з у р н ы е п е с н и » .

По словам путешественницы, в итоге за такие «приколы» россиян депортируют с Бали и лишают отдыха.

« П р и э т о м я н е м о г у с к а з а т ь , ч т о о н и з д е с ь в с е х к а к - т о с и л ь н о р а з д р а ж а ю т , — п р о д о л ж и л а д е в у ш к а . — З а н е с к о л ь к о л е т с а м и б а л и й ц ы п р и в ы к л и к т о м у , ч т о о с т р о в п е р е н а с е л е н р у с с к и м и » .

Ранее российский турист спел песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, и был депортирован на родину. Мужчина спел бранную композицию, принадлежащую исполнителю Игорю Вихорькову, и попал на видео.