Туристов из России едва не депортировали из аэропорта Бали за фотографию
Русских туристов едва не депортировали с Бали сразу же после прибытия. А могли бы и отправить за решетку. И все из-за одной фотографии. О произошедшей с ними ситуации отдыхающие рассказали журналисту TourDom.ru.
Семейная пара прилетела на остров из Москвы с пересадкой в Шеньчжэне. В аэропорту Денпасара они получили индонезийскую визу и отправились на паспортный контроль.
«У меня документ старого образца, и я стоял в очереди к таможеннику, – рассказал глава семейства. – У супруги биометрия, она прошла через автоматический терминал, встала у duty free и решила сделать фото и видео типа “мы наконец-то долетели“».
К женщине тут же подошел таможенник, проверяющий паспорта, и забрал у нее телефон и документы. Россиянка пыталась с ним поговорить, но чиновник от нее только отмахивался, приговаривая: «Кыш-кыш».
Когда муж туристки прошел пограничный контроль, выяснилось, что весь сыр-бор разгорелся из-за фото – делать их в этой зоне по закону якобы запрещено, и нарушительница должна быть депортирована. Женщина заплакала.
«Сотрудники это видели и, проходя мимо, пародировали – говорили “хнык-хнык” и смеялись. Было очень неприятно, – продолжает рассказ россиянин. – Около часа мы прождали между паспортным контролем и duty free в компании пяти индусов и турка, которому на паспортном контроле просто сказали: “No respect”, – хотя он ничего не делал».
Наконец к измученным туристам подошла сотрудница аэропорта и сообщила, что за фото грозит штраф, депортация, а возможно, и год тюрьмы.
«Диалог был долгим, больше часа: она приходила, уходила, “общалась с боссом”. Все свелось к тому, что нужно ей отдать 300 долларов штрафа, и мы можем идти. Мы согласились. В момент передачи пять человек взяли нас в кольцо. Я полагаю, это было сделано, чтобы происходящее не записали камеры. Мы отдали деньги и уехали. Я рассказал эту историю, чтобы другие не попадали в такую ситуацию. Считаю, что это вымогательство, и это неприемлемо. Посмотрел в Интернете – оказалось, что в этом аэропорту подобное происходит сплошь и рядом, но почему-то никто ничего не делает, чтобы хоть как-то на это повлиять».
На самом деле россияне, похоже, легко отделались. В аэропорту Денпасара действительно нельзя фотографировать и проводить видеосъемку в зале иммиграционного и таможенного контроля. Туристы делятся этой информацией в соцсетях, пугая друг друга немедленной депортацией и даже тюремным заключением. Самые дотошные пытаются найти документы, регламентирующие это правило. А бывалые поясняют:
«Это не местные законы. Это запрещено в любом аэропорту. Об этом есть предупреждающие таблички. Просто их никто не читает. А в аэропорту Бали лучше вести себя скромно, улыбаться, не надевать вызывающую одежду, чтобы не давать повода потребовать с вас деньги».
А повод может быть любым. Так, пару лет назад туриста оштрафовали на 4 тыс. долларов за фотографию в зоне прилета, приезжей из Австралии пришлось заплатить 1 тыс. долларов за потрепанный паспорт по этому поводу в аэропорту даже проводилась служебная проверка, но нарушений не нашли. И уже через несколько месяцев разгорелся новый скандал: сотрудники иммиграционной службы заставляли путешественников оплачивать бесплатные услуги. И всякий раз, чтобы получить деньги, иностранцев пугали немедленной высылкой из страны.
Ранее TourDom.ru писал, что российскому туристу в Турции дали условный срок за фото с местной жительницей.