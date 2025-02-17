Туристов из России едва не депортировали из аэропорта Бали за фотографию

Русских туристов едва не депортировали с Бали сразу же после прибытия. А могли бы и отправить за решетку. И все из-за одной фотографии. О произошедшей с ними ситуации отдыхающие рассказали журналисту TourDom.ru.

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Семейная пара прилетела на остров из Москвы с пересадкой в Шеньчжэне. В аэропорту Денпасара они получили индонезийскую визу и отправились на паспортный контроль.

« У м е н я д о к у м е н т с т а р о г о о б р а з ц а , и я с т о я л в о ч е р е д и к т а м о ж е н н и к у , – р а с с к а з а л г л а в а с е м е й с т в а . – У с у п р у г и б и о м е т р и я , о н а п р о ш л а ч е р е з а в т о м а т и ч е с к и й т е р м и н а л , в с т а л а у d u t y f r e e и р е ш и л а с д е л а т ь ф о т о и в и д е о т и п а “ м ы н а к о н е ц - т о д о л е т е л и “ » .

К женщине тут же подошел таможенник, проверяющий паспорта, и забрал у нее телефон и документы. Россиянка пыталась с ним поговорить, но чиновник от нее только отмахивался, приговаривая: «Кыш-кыш».

Когда муж туристки прошел пограничный контроль, выяснилось, что весь сыр-бор разгорелся из-за фото – делать их в этой зоне по закону якобы запрещено, и нарушительница должна быть депортирована. Женщина заплакала.

« С о т р у д н и к и э т о в и д е л и и , п р о х о д я м и м о , п а р о д и р о в а л и – г о в о р и л и “ х н ы к - х н ы к ” и с м е я л и с ь . Б ы л о о ч е н ь н е п р и я т н о , – п р о д о л ж а е т р а с с к а з р о с с и я н и н . – О к о л о ч а с а м ы п р о ж д а л и м е ж д у п а с п о р т н ы м к о н т р о л е м и d u t y f r e e в к о м п а н и и п я т и и н д у с о в и т у р к а , к о т о р о м у н а п а с п о р т н о м к о н т р о л е п р о с т о с к а з а л и : “ N o r e s p e c t ” , – х о т я о н н и ч е г о н е д е л а л » .

Наконец к измученным туристам подошла сотрудница аэропорта и сообщила, что за фото грозит штраф, депортация, а возможно, и год тюрьмы.

« Д и а л о г б ы л д о л г и м , б о л ь ш е ч а с а : о н а п р и х о д и л а , у х о д и л а , “ о б щ а л а с ь с б о с с о м ” . В с е с в е л о с ь к т о м у , ч т о н у ж н о е й о т д а т ь 3 0 0 д о л л а р о в ш т р а ф а , и м ы м о ж е м и д т и . М ы с о г л а с и л и с ь . В м о м е н т п е р е д а ч и п я т ь ч е л о в е к в з я л и н а с в к о л ь ц о . Я п о л а г а ю , э т о б ы л о с д е л а н о , ч т о б ы п р о и с х о д я щ е е н е з а п и с а л и к а м е р ы . М ы о т д а л и д е н ь г и и у е х а л и . Я р а с с к а з а л э т у и с т о р и ю , ч т о б ы д р у г и е н е п о п а д а л и в т а к у ю с и т у а ц и ю . С ч и т а ю , ч т о э т о в ы м о г а т е л ь с т в о , и э т о н е п р и е м л е м о . П о с м о т р е л в И н т е р н е т е – о к а з а л о с ь , ч т о в э т о м а э р о п о р т у п о д о б н о е п р о и с х о д и т с п л о ш ь и р я д о м , н о п о ч е м у - т о н и к т о н и ч е г о н е д е л а е т , ч т о б ы х о т ь к а к - т о н а э т о п о в л и я т ь » .

На самом деле россияне, похоже, легко отделались. В аэропорту Денпасара действительно нельзя фотографировать и проводить видеосъемку в зале иммиграционного и таможенного контроля. Туристы делятся этой информацией в соцсетях, пугая друг друга немедленной депортацией и даже тюремным заключением. Самые дотошные пытаются найти документы, регламентирующие это правило. А бывалые поясняют:

« Э т о н е м е с т н ы е з а к о н ы . Э т о з а п р е щ е н о в л ю б о м а э р о п о р т у . О б э т о м е с т ь п р е д у п р е ж д а ю щ и е т а б л и ч к и . П р о с т о и х н и к т о н е ч и т а е т . А в а э р о п о р т у Б а л и л у ч ш е в е с т и с е б я с к р о м н о , у л ы б а т ь с я , н е н а д е в а т ь в ы з ы в а ю щ у ю о д е ж д у , ч т о б ы н е д а в а т ь п о в о д а п о т р е б о в а т ь с в а с д е н ь г и » .

А повод может быть любым. Так, пару лет назад туриста оштрафовали на 4 тыс. долларов за фотографию в зоне прилета, приезжей из Австралии пришлось заплатить 1 тыс. долларов за потрепанный паспорт по этому поводу в аэропорту даже проводилась служебная проверка, но нарушений не нашли. И уже через несколько месяцев разгорелся новый скандал: сотрудники иммиграционной службы заставляли путешественников оплачивать бесплатные услуги. И всякий раз, чтобы получить деньги, иностранцев пугали немедленной высылкой из страны.

Ранее TourDom.ru писал, что российскому туристу в Турции дали условный срок за фото с местной жительницей.