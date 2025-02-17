Туроператоры объяснили, почему вырос спрос на туры за границу

На фоне укрепления рубля по отношению к доллару заметно снизились котировки валют у туроператоров, по которым они пересчитывают стоимость туров за границу. По сравнению с показателями 12 февраля, изменения достигают 5,7 – 6,1 пункта.

© tourdom.ru

В частности, внутренний курс LOTi на 17 февраля составляет 93.02 руб. за доллар, TEZ Tour - 93.9, Space Travel - 93.92, «Русского Экспресса» - 93.93, PAC Group - 94,8254. Библио-Глобус оценивает американскую валюту в 95.73 руб., Fun&Sun – в 96. У Coral и Sunmar доллар стоит 96.16 руб., у Anex и Pegas Touristik – 96.18.

Многие туристы, забронировавшие ранее туры за границу с предоплатой, торопятся внести полную сумму путевки.

« Т у р и с т ы н а ч а л и о п л а ч и в а т ь т у р ы р а н ь ш е у с т а н о в л е н н ы х с р о к о в , п о л ь з у я с ь с н и ж е н и е м с т о и м о с т и в р у б л е в о м э к в и в а л е н т е » , - о т м е т и л и в т у р о п е р а т о р е « И н т у р и с т » .

Разница в доплатах особенно заметно упала по дорогим турам. «У меня по одной заявке клиенты сэкономили на курсе 32 тыс. руб., по другой 46 тыс., по третьей - 108», - поделился турагент Андрей Федоров, участник Редколлегии Турдома.

В некоторых туркомпаниях, к которым обратился TourDom.ru, наблюдают всплеск новых продаж по Турции и другим популярным направлениям. Это связано с тем, что туристы, подбиравшие себе тур до падения курса, спешат бронировать по новым ценам.

« К о г д а с ч и т а л и т у р в Е г и п е т , с т о и м о с т ь б ы л а 3 2 5 т ы с . р у б . , а с е й ч а с т у р и с т ы з а к а з а л и е г о з а 3 0 6 . П о Т у р ц и и и з н а ч а л ь н о т у р с т о и л 5 1 2 т ы с . , в и т о г е з а б р о н и р о в а л и з а 4 8 7 » , - п р и в о д и т п р и м е р ы т у р а г е н т и з М о с к в ы Наталья Котельникова.

Впрочем, в других компаниях не видят повышения спроса: «Запросы активизировалось, а выхлоп небольшой. Цены в основном все равно высокие».

Ранее TourDom писал, что турецкие отельеры довольны тем, как идет раннее бронирование на лето-2025: продажи опережают прошлогодние показатели на 20-25%. Однако если ближе к началу сезона гостиницы не получат ожидаемую загрузку, ближе к майским праздникам могут появиться спецпредложения.