Туроператоры объяснили, почему вырос спрос на туры за границу

Пользуясь укреплением рубля туристы спешат выкупить забронированные туры за границу
На фоне укрепления рубля по отношению к доллару заметно снизились котировки валют у туроператоров, по которым они пересчитывают стоимость туров за границу. По сравнению с показателями 12 февраля, изменения достигают 5,7 – 6,1 пункта.
В частности, внутренний курс LOTi на 17 февраля составляет 93.02 руб. за доллар, TEZ Tour - 93.9, Space Travel - 93.92, «Русского Экспресса» - 93.93, PAC Group - 94,8254. Библио-Глобус оценивает американскую валюту в 95.73 руб., Fun&Sun – в 96. У Coral и Sunmar доллар стоит 96.16 руб., у Anex и Pegas Touristik – 96.18.
Многие туристы, забронировавшие ранее туры за границу с предоплатой, торопятся внести полную сумму путевки.
«Туристы начали оплачивать туры раньше установленных сроков, пользуясь снижением стоимости в рублевом эквиваленте», - отметили в туроператоре «Интурист».
Разница в доплатах особенно заметно упала по дорогим турам. «У меня по одной заявке клиенты сэкономили на курсе 32 тыс. руб., по другой 46 тыс., по третьей - 108», - поделился турагент Андрей Федоров, участник Редколлегии Турдома.
В некоторых туркомпаниях, к которым обратился TourDom.ru, наблюдают всплеск новых продаж по Турции и другим популярным направлениям. Это связано с тем, что туристы, подбиравшие себе тур до падения курса, спешат бронировать по новым ценам.
«Когда считали тур в Египет, стоимость была 325 тыс. руб., а сейчас туристы заказали его за 306. По Турции изначально тур стоил 512 тыс., в итоге забронировали за 487», - приводит примеры турагент из Москвы Наталья Котельникова.
Впрочем, в других компаниях не видят повышения спроса: «Запросы активизировалось, а выхлоп небольшой. Цены в основном все равно высокие».
Ранее TourDom писал, что турецкие отельеры довольны тем, как идет раннее бронирование на лето-2025: продажи опережают прошлогодние показатели на 20-25%. Однако если ближе к началу сезона гостиницы не получат ожидаемую загрузку, ближе к майским праздникам могут появиться спецпредложения.