Эксперт рассказала, как изменилось отношение к русским в Европе

Российских туристов в Европе встречают с теплом и радушием. Об улучшении отношения к соотечественникам в странах ЕС рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, отельеры Греции, Италии и Франции начали выходить на российский рынок и постепенно продвигать свой продукт. Они информируют партнеров об открытии новых отелей, реновации, скидках и акциях.

« Я в с е р е ж е с л ы ш у п р о з а д е р ж к и н а г р а н и ц е с с а н к ц и о н н ы м и т о в а р а м и , с о в е р ш е н н о и с ч е з л и с и т у а ц и и с о т с у т с т в и е м з а с е л е н и я в о т е л я х т у р и с т о в с р о с с и й с к и м и п а с п о р т а м и » , — о т м е т и л а К о т л я р .

Эксперт также подчеркнула, что европейский рынок потерял до 18-20 миллионов туристов в год, и особенно это ударило по Греции, Кипру и Италии.

« Д е л о н е т о л ь к о в п р и о б р е т а е м ы х т у р а х , н о и р а с х о д а х и т р а т а х н а м е с т е , п о к о т о р ы м р о с с и я н е в ч и с л е п е р в ы х в м и р е » , — п о я с н и л а о н а .

Котляр добавила, что сфера туризма всегда зависит от политики, и сейчас, по ее мнению, «лед постепенно тает».

Ранее отели Черногории предложили россиянам скидки в размере 10-15 процентов на летние пляжные туры по акции раннего бронирования. Недельное проживание в пятизвездочных отелях этой страны Европы стоит в районе 200 тысяч рублей.