Названы самые безопасные для путешественников города мира

Американская страховая компания Berkshire Hathaway Travel Protection составила рейтинг наиболее безопасных городов для туристов. В итоговый список российские города не вошли.

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При составлении перечня аналитики исходили из списка 30 наиболее популярных у американцев направлений. На протяжении нескольких лет специалисты компании изучали отзывы туристов о безопасности этих мест.

В опросе приняли участие более 1500 путешественников. Наряду с субъективными оценками в рейтинге учитывались такие факторы, как уровень террористической угрозы, вероятность природных катаклизмов, а также состояние здравоохранения, сообщает «ТурПром».

Где путешествовать спокойно

Первое место в списке занял Рейкьявик. Вторую строчку рейтинга занял Амстердам, а третью – Копенгаген.

Кроме того, в список наиболее безопасных городов вошли Токио, Сидней, Монреаль, Сеул, Берлин, Гонконг, Венеция, а также Лондон, Гонолулу, Дубай и Барселона.

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