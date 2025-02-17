На Мальдивы предлагают слетать за 15 тысяч рублей

Авиакомпания Air Arabia объявила распродажу, рассчитанную на туристов, которые привыкли планировать свой отдых сильно заранее и готовы к стыковочным рейсам ради собственной экономии. Покупать билеты предлагается с 17 февраля по 2 марта, а скидки распространяются на рейсы с 1 сентября 2025-го по 28 марта следующего года. Мы решили проверить цены на популярные туристические направления в январе 2026-го, и выяснилось, что предложения действительно выгоднее, чем у других авиакомпаний.

Наиболее интересный вариант – в Шарджу, базовый аэропорт Air Arabia. Билет туда и обратно из Домодедово и Казани будет стоить 22,6 руб., из Екатеринбурга – около 22 тыс. руб. У конкурентов заметно дороже. Также выгодно будет отправиться в январе следующего года в столицу Омана Маскат – чуть больше 32 тыс. руб. за билеты RT. Это на 20 с лишним тысяч дешевле, чем у Qatar Airways на те же даты.

Перелет из Домодедово на Пхукет со стыковкой в Шардже обойдется примерно в 40 тыс. руб., дорога туда займет 13 часов, обратно – чуть меньше 19 часов. Наиболее близкую по цене альтернативу предлагает в эти даты Etihad Airways – за 64 тыс. руб. в оба конца, включая багаж. Такие же цены Air Arabia выставила в январе 2026-го из Москвы в Бангкок. Можно также в это же время улететь в столицу Таиланда на самолетах China Southern Airlines. Однако получится на 13 тыс. дороже, а обратный путь займет более 26 часов с двумя пересадками – в Гуанчжоу и Пекине.

Интересный вариант – из Домодедово на Мальдивы. В январе 2026-го билет RT в Мале можно приобрести за 43 тыс. руб. вместе с багажом (в одну сторону – 14 775 руб. без багажа). Полет продолжается около 11 часов с пересадкой в Шардже. Для сравнения, билеты на рейсах Etihad Airways обойдутся в 60 тыс. руб.

Ранее мы написали о распродаже, которую запустили «Уральские авиалинии». Авиакомпания пообещала скидки от 30% от тарифа, а для детей до 11 лет включительно – до 50% к уже сниженным ценам.