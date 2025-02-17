Турист оказался под следствием из-за кружки в багаже

Россиянин отправился в Эстонию и стал фигурантом уголовного дела из-за антикварной кружки в багаже. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Отмечается, что мужчина следовал в Нарву и попытался вывезти запрещенный предмет через пункт пропуска Ивангород. Там в его сумке обнаружили серебряную пивную кружку весом более килограмма.

По данным экспертизы, редкий предмет оценивается в 374 тысячи рублей. Это оказалась пивная кружка из Германии с изображением сцены из Нового Завета. Крышка украшена по мотивам «Притчи о блудном сыне» из Евангелия от Луки и растительным орнаментом.

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Россиянин заявил, что вез кружку за границу по просьбе знакомого за вознаграждение. В итоге таможенники завели уголовное дело о контрабанде культурных ценностей и начали расследование.

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