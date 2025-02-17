Семейная пара обозвала попутчиков в самолете мусорщиками

Семейная пара с детьми оскорбила попутчиков в самолете и спровоцировала массовую драку сразу после рейса. Подробностями истории поделился таблоид New York Post (NYP).

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Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера авиакомпании Hong Kong Airlines, прилетевшего с индонезийского острова Бали в Гонконг. После посадки воздушного судна двое пассажиров, недовольных медлительностью попутчиков при выходе из салона, начали расталкивать их, пробираясь вперед, и обзывать мусорщиками.

Как пишет издание, одному из путешественников не понравилось такое поведение семейной пары — он начал кричать и попытался ударить мужа. Тот увернулся и поспешил покинуть самолет, оттолкнув бортпроводника. В итоге конфликт перерос в массовую драку, которая продолжилась уже на трапе.

Видео инцидента широко распространилось в китайских соцсетях. Интернет-пользователи в комментариях раскритиковали агрессивных путешественников.

« А в и а к о м п а н и и д о л ж н ы в н е с т и и х в ч е р н ы й с п и с о к » , « Т е п е р ь р о ж д е н и е р е б е н к а , п о х о ж е , я в л я е т с я п о в о д о м д л я т о г о , ч т о б ы в ы й т и и з с е б я » , « К а п и т а н м о ж е т п о п р о с и т ь и х п о к и н у т ь с а м о л е т , б е з о п а с н о с т ь п о л е т а п о д у г р о з о й » , — н а п и с а л и о н и .

Ранее пьяный пассажир, который летел в Турцию с женой и детьми, устроил дебош в самолете. Он обозвал стюардессу тупицей и попытался укусить полицейского.