Семейная пара обозвала попутчиков в самолете мусорщиками и спровоцировала драку

Семейная пара с детьми оскорбила попутчиков в самолете и спровоцировала массовую драку сразу после рейса. Подробностями истории поделился таблоид New York Post (NYP).

Семейная пара обозвала попутчиков в самолете мусорщиками
© Lenta.ru

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера авиакомпании Hong Kong Airlines, прилетевшего с индонезийского острова Бали в Гонконг. После посадки воздушного судна двое пассажиров, недовольных медлительностью попутчиков при выходе из салона, начали расталкивать их, пробираясь вперед, и обзывать мусорщиками.

Как пишет издание, одному из путешественников не понравилось такое поведение семейной пары — он начал кричать и попытался ударить мужа. Тот увернулся и поспешил покинуть самолет, оттолкнув бортпроводника. В итоге конфликт перерос в массовую драку, которая продолжилась уже на трапе.

Видео инцидента широко распространилось в китайских соцсетях. Интернет-пользователи в комментариях раскритиковали агрессивных путешественников.

«Авиакомпании должны внести их в черный список», «Теперь рождение ребенка, похоже, является поводом для того, чтобы выйти из себя», «Капитан может попросить их покинуть самолет, безопасность полета под угрозой», написали они.

Ранее пьяный пассажир, который летел в Турцию с женой и детьми, устроил дебош в самолете. Он обозвал стюардессу тупицей и попытался укусить полицейского.

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