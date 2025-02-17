Российские туристы массово жалуются на таксистку на Пхукете

В Таиланде разгорается скандал вокруг местной таксистки, на которую постоянно жалуются российские туристы. Жительницу Пхукета обвиняют в стойкой неприязни к иностранным путешественникам, вымогательстве, нападении на клиентов и даже похищении ребенка.

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Первые сообщения о конфликтах появились еще на прошлой неделе. Россиянка Светлана рассказала, как незнакомка избила ее в такси на Пхукете. По словам самой пострадавшей, в начале февраля во время отдыха в королевстве она вызвала машину через приложение. При этом туристка сначала отменила пару вариантов, так как ей не подходили цена и водитель. В итоге заказ приняла женщина, по крайней мере, так было указано в приложении. Однако, когда машина подъехала, за рулем оказался мужчина, а дама, чье фото было в приложении, сидела на пассажирском сиденье.

Светлана пояснила, что тайка сразу начала вести себя агрессивно: кричала на ломаном английском, ругалась из-за отмены предыдущих заказов и в итоге набросилась на нее. Женщина била россиянку по голове и лицу, а также пыталась отобрать телефон, выкрикивая: «Это моя страна!» Светлану спасли двое мужчин, проезжавших мимо на мотоциклах.

Когда туристка рассказала свою историю в соцсетях, выяснилось, что этот инцидент не единичный. Судя по комментариям, многие туристы узнали тайку. Проблемы уже типичные – дама бросалась с кулаками на клиентом и вымогала деньги.

Однако и на этом история не закончилась. Оказалось, что эта же женщина ранее похитила 14-летнюю российскую девочку. Родители школьницы, которые постоянно проживают в Таиланде, рассказали, что инцидент произошел в ноябре 2022 года. Тогда их дочь ехала в школу на такси, но водитель (предположительно та самая женщина) увезла ее в неизвестном направлении, выкрикивая ругательства в адрес девочки и ее родителей. Школьница успела отправить матери голосовые сообщения, на которых слышны крики агрессивной дамы.

Через некоторое время женщина высадила девочку в незнакомом месте и уехала. Школьница нашла убежище в кафе, откуда ее забрали родители. Они подали заявление в полицию, но, по их словам, расследование так и не было проведено. Теперь семья настаивает на задержании водительницы и требует очной ставки, чтобы их дочь могла опознать нападавшую.