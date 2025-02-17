Российский путешественник побывал в Мексике и рассказал, что у каждого жителя этой страны есть история, связанная с ограблением. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

« Е с л и н а ч а т ь р а з г о в о р с м е с т н ы м ж и т е л е м в М е к с и к е , т о с в е р о я т н о с т ь ю 9 0 п р о ц е н т о в о н п о в е д а е т и с т о р и ю о т о м , к а к е г о о г р а б и л и . П р и ч е м н е т а к ч т о б ы с д р а м о й и т р а г е д и е й — н е т . Э т о р а с с к а з ы в а е т с я с п о к о й н о , к а к б у д т о р е ч ь и д е т о в ч е р а ш н е м д о ж д е и л и т о м , ч т о к т о - т о з а б ы л з а к р ы т ь в о р о т а » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л м е к с и к а н ц е в а в т о р п у б л и к а ц и и .

Местный житель по имени Абель, в гостях у которого останавливался блогер во время своей поездки, признался, что недавно у него угнали старый пикап. А сын мексиканца добавил, что его ограбили с ножом в родном городе Масатлане, забрав даже обувь.

« Д а е щ е и р е б я т а п ы т а л и с ь н а м р а с с к а з а т ь , к а к и е у р о к и о н и и з э т о г о в с е г о в ы н е с л и и к а к у ю п о л ь з у п о ч е р п н у л и ! » — н е д о у м е в а л п у т е ш е с т в е н н и к .

По мнению россиянина, причины этого феномена кроются в большом разрыве между бедными и богатыми жителями страны.

« В т у р и с т и ч е с к и х з о н а х т ы в и д и ш ь ш и к а р н ы е о т е л и , д о р о г и е р е с т о р а н ы , к р у т ы е м а ш и н ы . А в п я т и к и л о м е т р а х о т т у д а л ю д и ж и в у т в х и ж и н а х , б у к в а л ь н о н а г р а н и в ы ж и в а н и я . И в о т п р е д с т а в ь т е , ч т о к т о - т о е д е т ч е р е з т а к и е р а й о н ы н а н о в о м в н е д о р о ж н и к е » , — п о я с н и л а в т о р .

Ранее этот же тревел-блогер развенчал популярные стереотипы о Мексике. В частности, во время путешествия он выяснил, что буррито на самом деле представляет собой фастфуд для туристов, а настоящие мексиканские блюда — это тако, тамале и энчиладас.