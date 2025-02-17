Путешественник перечислил пять самых трудолюбивых национальностей

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и пообщался с местным жителем-коммунистом, который назвал ему пять самых трудолюбивых национальностей. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Первыми в диалоге вьетнамец упомянул жителей Китая.

« О н и р а б о т а ю т н е п о т о м у , ч т о х о т я т . О н и р а б о т а ю т , п о т о м у ч т о и н а ч е н е л ь з я » , — п р о ц и т и р о в а л н о в о г о з н а к о м о г о К у т о в о й .

Затем собеседник россиянина отметил трудолюбие японцев.

« В Я п о н и и ч е л о в е к н е м о ж е т п о з в о л и т ь с е б е р а б о т а т ь п л о х о , п о т о м у ч т о э т о с т ы д . И м е н н о п о э т о м у т а м с а м ы е а к к у р а т н ы е с т р о и т е л и , с а м ы е в е ж л и в ы е п р о д а в ц ы , с а м ы е п у н к т у а л ь н ы е в о д и т е л и » , — з а м е т и л о н .

На третье место вьетнамец поставил жителей Кореи.

« Ш к о л ь н и к и у ч а т с я п о 1 6 ч а с о в в д е н ь , о ф и с н ы е с о т р у д н и к и р а б о т а ю т д о п о л у н о ч и , б и з н е с м е н ы б у к в а л ь н о ж и в у т в с в о и х м а г а з и н а х . З д е с ь н е т м е с т а с л а б ы м » , — п о я с н и л о н .

Четвертое место коммунист отдал россиянам, которые, с его точки зрения, не любят работать, но когда начинают, их уже не остановить.

« У в а с с т р а н н о е о т н о ш е н и е к т р у д у . В ы н е ж и в е т е р а б о т о й , к а к я п о н ц ы и л и к и т а й ц ы , н о к о г д а т р е б у е т с я , в ы д е л а е т е н е в о з м о ж н о е » , — з а к л ю ч и л в ь е т н а м е ц .

Пятыми в списке мужчины были его соотечественники.

« В ь е т н а м ц ы у м е ю т н а х о д и т ь р а д о с т ь в т р у д е . Э т о д е л а е т н а с о с о б е н н ы м и » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее этот же тревел-блогер проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией. По словам путешественника, в обеих странах водители останавливаются и подвозят туристов, но есть отличия. В России они тормозят, чтобы сделать доброе дело, а во Вьетнаме — чтобы пообщаться с иностранцем.