«Жить как они я бы не смогла». Россиянка описала быт в селе Узбекистана

Российская путешественница побывала в Узбекистане, заехала в местное село — кишлак — и рассказала, как там устроен быт. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что в узбекских семьях блюда готовят все вместе, потому что еды нужно много. На местной кухне всегда есть два главных атрибута — печь и казан, размеры которых впечатляют.

« Г л я д я н а п р о ц е с с п р и г о т о в л е н и я , я в о с х и щ а л а с ь у з б е ч к а м и и п о н и м а л а , ч т о ж и т ь к а к о н и я б ы т о ч н о н е с м о г л а . У ж н а с т о л ь к о я п р и в ы к л а к к о м ф о р т у и с о в р е м е н н ы м у д о б с т в а м , ч т о и х о б р а з ж и з н и м н е к а ж е т с я о ч е н ь с л о ж н ы м , х о т я к о в с е м у п р и в ы к а е ш ь , д а и о н и ч у в с т в у ю т с е б я с ч а с т л и в ы м и » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л а у в и д е н н о е р о с с и я н к а .

По словам блогерши, у большинства семей, живущих в кишлаках, есть домашние животные, которых они выращивают на продажу или для себя.

« О б ы ч н о д е й с т в у е т п р и н ц и п б а р т е р а . С е м ь и о б м е н и в а ю т с я : о д н и д а ю т б а р а н о в , д р у г и е — р и с , о в о щ и , ф р у к т ы и л и е щ е к а к и е - л и б о п р о д у к т ы » , — п о я с н и л а о н а .

Путешественница добавила, что узбекские мужчины часто уезжают на заработки в Россию и оттуда отправляют родным деньги. В семье, где гостила автор, жена с помощью супруга открыла швейную мастерскую и магазин продуктов первой необходимости.

« Я п о б ы в а л а в э т о й с т р а н е в с е г о р а з , н о в п е ч а т л е н и й о с т а л о с ь н а в с ю ж и з н ь . Б о л ь ш е в с е г о м е н я у д и в и л а н е а р х и т е к т у р а и н е д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и , а п р о с т ы е л ю д и , и х к у л ь т у р а , б ы т и м е н т а л и т е т » , — з а к л ю ч и л а р о с с и я н к а .

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь пенсионеров в Узбекистане фразой «нам есть чему у них поучиться». По ее словам, люди в этой стране могут жить вполне комфортно даже на пенсию в 8,5 тысячи рублей.