В преддверии сезона на болгарских курортах образовался кризис

В преддверии сезона на болгарских курортах образовался кадровый кризис. Сообщается, что на данный момент возникла необходимость в 200 000 человек.

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Например, только на Солнечном Берегу необходимо набрать еще 100 000 сотрудников, сообщает портал profit.ro.

В попытке набрать штат работодатели ищут сотрудников среди иностранцев. Вместе с тем, высокий спрос работодателей привел к росту зарплат в этой отрасли на 10%, рассказал вице-президент Болгарской ассоциации отелей и ресторанов Веселин Налбантов

Несмотря на увеличение зарплат набрать сотрудников гостиничному бизнесу будет тяжело, считает он. Дело в том, что население Болгарии сокращается.

Так, эмигрировало за последние годы около 3 млн болгар, которые ищут лучшей жизни.

Ранее турист рассказал о негативном опыте поездки в Абхазию. Также сообщалось о трагической смерти российского туриста в Абхазии.