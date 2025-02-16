Россиянин описал отдых на Бали фразой «удовольствие сомнительное»

Российский турист побывал на индонезийском острове Бали и рассказал о минусах отдыха на этом курорте. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Сомнительное удовольствие». Турист рассказал об отдыхе на Бали
© Lenta.ru

Читатель издания Анатолий признался, что в его планах было исследовать Бали и узнать, где лучше жить, не сильно тратясь.

«Бюджетно отдыхать  удовольствие сомнительное. Чтоб жить в нормальных условиях, нужно выложить от шести тысяч рублей за сутки, плюс дорога, плюс кафе», такими фразами описал он свой опыт.

Россиянин забронировал отель Astari на курорте Джимбаран на шесть дней, ночь в нем стоила 3,5 тысячи рублей. По словам Анатолия, вокруг этого места было немноголюдно, кругом росли пальмы и лианы. Однако ходить пешком по местным дорогам он никому бы не порекомендовал.

«Тротуаров или нет или они разбиты, я шел по краю дороги и был один, как тополь на Плющихе, весь вымазался в пыли и грязи, обтирая своими белыми штанами убогие постройки. Жители передвигаются на байках, причем правил тоже не существует», пожаловался турист.

Обстановка в отеле его тоже разочаровала.

«Мусор выносят редко, по стенам бегают насекомые, ящерицы, большие жуки, комары достают  не уснуть», посетовал путешественник.

Ранее российская тревел-блогерша описала этот индонезийский остров фразой «отлетевшим и серферам там хорошо». Других причин для посещения Бали она не нашла.

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