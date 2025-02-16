«Сомнительное удовольствие». Турист рассказал об отдыхе на Бали

Российский турист побывал на индонезийском острове Бали и рассказал о минусах отдыха на этом курорте. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Читатель издания Анатолий признался, что в его планах было исследовать Бали и узнать, где лучше жить, не сильно тратясь.

« Б ю д ж е т н о о т д ы х а т ь — у д о в о л ь с т в и е с о м н и т е л ь н о е . Ч т о б ж и т ь в н о р м а л ь н ы х у с л о в и я х , н у ж н о в ы л о ж и т ь о т ш е с т и т ы с я ч р у б л е й з а с у т к и , п л ю с д о р о г а , п л ю с к а ф е » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л о н с в о й о п ы т .

Россиянин забронировал отель Astari на курорте Джимбаран на шесть дней, ночь в нем стоила 3,5 тысячи рублей. По словам Анатолия, вокруг этого места было немноголюдно, кругом росли пальмы и лианы. Однако ходить пешком по местным дорогам он никому бы не порекомендовал.

« Т р о т у а р о в и л и н е т и л и о н и р а з б и т ы , я ш е л п о к р а ю д о р о г и и б ы л о д и н , к а к т о п о л ь н а П л ю щ и х е , в е с ь в ы м а з а л с я в п ы л и и г р я з и , о б т и р а я с в о и м и б е л ы м и ш т а н а м и у б о г и е п о с т р о й к и . Ж и т е л и п е р е д в и г а ю т с я н а б а й к а х , п р и ч е м п р а в и л т о ж е н е с у щ е с т в у е т » , — п о ж а л о в а л с я т у р и с т .

Обстановка в отеле его тоже разочаровала.

« М у с о р в ы н о с я т р е д к о , п о с т е н а м б е г а ю т н а с е к о м ы е , я щ е р и ц ы , б о л ь ш и е ж у к и , к о м а р ы д о с т а ю т — н е у с н у т ь » , — п о с е т о в а л п у т е ш е с т в е н н и к .

Ранее российская тревел-блогерша описала этот индонезийский остров фразой «отлетевшим и серферам там хорошо». Других причин для посещения Бали она не нашла.