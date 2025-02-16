Вице-премьер сообщил, сколько посетило ОАЭ россиян в 2024 году

Почти 2 млн российских туристов посетили Объединенные Арабские Эмираты. в 2024 году, в России в свою очередь побывали более 67 тыс. туристов из ОАЭ. Об этом говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам встречи с президентом арабского государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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На встрече стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества России и ОАЭ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Денис Мантуров отметил динамичное развитие сотрудничества двух стран в области туризма. По итогам прошлого года число российских туристов, посетивших ОАЭ, приблизилось к 2 миллионам. Отмечается растущий интерес к России со стороны эмиратских подданых - в 2024 году страну посетили более 67 тыс. туристов из ОАЭ", - отмечается в сообщении.

Наращиванию туризма способствует расширение прямого воздушного сообщения, подчеркнули в секретариате. Так, сегодня между городами России и ОАЭ осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских рейсов в неделю, что в 1,5 раза больше, чем полгода назад.

Президент ОАЭ и вице-премьер РФ также обсуждали взаимодействие в спортивной области, в том числе проведение в 2025 году Эмиратах второго международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Мантуров отметил готовность российской стороны поделиться опытом и оказать максимальное содействие в организации игр.