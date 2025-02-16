Россиянка описала магазины в Мексике фразой «русский покупатель поперхнется»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные магазины фразой «русский покупатель поперхнется». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Русский поперхнется». Турист описал магазины в Мексике
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«Вот у нас мука, сахар, гречка. В Мексике огромные мешки с сушеным перцем чили. Красный, зеленый, черный, в хлопьях, целиком, молотый, копченый. Видимо, это базовый продукт, как у нас картошка. Тут без него не сваришь ни суп, ни чай», удивилась россиянка.

Ершова добавила, что в мексиканских супермаркетах нет привычных батонов хлеба, вместо них представлены лепешки в разных видах: свежие, замороженные, пшеничные, кукурузные, с добавками и без. А леденцы местные дети едят не сладкие, а соленые, с перцем и порошком чили внутри.

Путешественница также рассказала, что текила в Мексике продается литрами.

«Есть даже маленькие бутылочки ровно на один нервный глоток. Невероятное количество разной выпивки, есть даже водка!» заметила она.

Кроме того, по словам Ершовой, обычный продукт в мексиканском супермаркете — целая свиная голова.

«Продается рядом с мясом, как у нас куриные окорочка. Для меня такая подача жуткая, я такие отделы даже обхожу», призналась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отношение жителей Мексики к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Она отметила, что быть русским в этой латиноамериканской стране — почетно.

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