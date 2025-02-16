«Русский поперхнется». Турист описал магазины в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные магазины фразой «русский покупатель поперхнется». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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« В о т у н а с — м у к а , с а х а р , г р е ч к а . В М е к с и к е — о г р о м н ы е м е ш к и с с у ш е н ы м п е р ц е м ч и л и . К р а с н ы й , з е л е н ы й , ч е р н ы й , в х л о п ь я х , ц е л и к о м , м о л о т ы й , к о п ч е н ы й . В и д и м о , э т о б а з о в ы й п р о д у к т , к а к у н а с к а р т о ш к а . Т у т б е з н е г о н е с в а р и ш ь н и с у п , н и ч а й » , — у д и в и л а с ь р о с с и я н к а .

Ершова добавила, что в мексиканских супермаркетах нет привычных батонов хлеба, вместо них представлены лепешки в разных видах: свежие, замороженные, пшеничные, кукурузные, с добавками и без. А леденцы местные дети едят не сладкие, а соленые, с перцем и порошком чили внутри.

Путешественница также рассказала, что текила в Мексике продается литрами.

« Е с т ь д а ж е м а л е н ь к и е б у т ы л о ч к и — р о в н о н а о д и н н е р в н ы й г л о т о к . Н е в е р о я т н о е к о л и ч е с т в о р а з н о й в ы п и в к и , е с т ь д а ж е в о д к а ! » — з а м е т и л а о н а .

Кроме того, по словам Ершовой, обычный продукт в мексиканском супермаркете — целая свиная голова.

« П р о д а е т с я р я д о м с м я с о м , к а к у н а с к у р и н ы е о к о р о ч к а . Д л я м е н я т а к а я п о д а ч а ж у т к а я , я т а к и е о т д е л ы д а ж е о б х о ж у » , — п р и з н а л а с ь а в т о р .

Ранее эта же тревел-блогерша описала отношение жителей Мексики к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Она отметила, что быть русским в этой латиноамериканской стране — почетно.