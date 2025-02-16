Русский турист рассказал о негативном опыте посещения Абхазии с детьми

Российский турист по имени Анатолий Макаров вызвался рассказать в интернете о туристической поездке в Абхазию, куда прибыл впервые с детьми. Мужчина надеялся отлично провести время, но обещанный комфортный отпуск в итоге обернулся чередой неудобств и испорченными впечатлениями.

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Как объяснил Анатолий всем туристам, столкнуться с трудностями можно на самом первом этапе поездки - при попытке пройти через границу. Огромное столпотворение обусловлено вялотекущим процессом проверки документов.

Пока таможенники привлечены к пограничному контролю, люди начинают испытывать дискомфорт: на границе не предусмотрены зоны отдыха, а также невозможно найти чистую воду. Недовольство усиливает и жаркая погода - им приходится ждать буквально под палящим солнцем.

Особенно, отмечает турист, это представляет стресс для детей. Не рекомендуется везти в эту страну совсем маленьких - подобные условия слишком тяжелы для них.

Кроме того, Абхазия является не самой чистой страной. Антисанитария обсусловлена неправильными условиями приготовления пищи, расположением уличных туалетов возле прилавков с овощами и фруктами, а также загрязненными пляжами, отравляющими местные водохранилища.

Ранее сообщалось о трагической смерти российского туриста в Абхазии. По некоторым данным, путешественник сорвался со скалы, раположенной рядом с озером Рица.