Алена Водонаева рассказала, на какой популярный курорт она не ездит и почему
Алена Водонаева рассказала, почему в отличие от большинства звезд уже много лет игнорирует отдых в Дубае. 42-летняя телеведущая призналась, что была там лишь однажды и достаточно давно: вместе с сыном Богданом встречала 2019-й.
«Много где побывали... Пожили в разных отелях, но большую часть времени жили в закрытом поселке у нашего друга семьи. Без тусовок и толпы. Может быть, просто отдых с маленьким ребенком не дал мне полный обзор на ОАЭ, может быть, надо приехать туда с друзьями», — Алена Водонаева.
Алена добавила, что, возможно, Дубай не ее место отдыха или же она его «просто не поняла». Кроме того, блогер призналась, что страдает аэрофобией, поэтому путешествия даются ей с трудом и идти на такие жертвы ради Дубая она не готова.
К слову, если поездка в Дубай в планы Водонаевой на 2025 год не входит, то посещение пластического хирурга — вполне возможно. Какую именно операцию она собирается сделать, блогер рассказала здесь.