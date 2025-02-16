Алена Водонаева рассказала, на какой популярный курорт она не ездит

Алена Водонаева рассказала, почему в отличие от большинства звезд уже много лет игнорирует отдых в Дубае. 42-летняя телеведущая призналась, что была там лишь однажды и достаточно давно: вместе с сыном Богданом встречала 2019-й.

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« М н о г о г д е п о б ы в а л и . . . П о ж и л и в р а з н ы х о т е л я х , н о б о л ь ш у ю ч а с т ь в р е м е н и ж и л и в з а к р ы т о м п о с е л к е у н а ш е г о д р у г а с е м ь и . Б е з т у с о в о к и т о л п ы . М о ж е т б ы т ь , п р о с т о о т д ы х с м а л е н ь к и м р е б е н к о м н е д а л м н е п о л н ы й о б з о р н а О А Э , м о ж е т б ы т ь , н а д о п р и е х а т ь т у д а с д р у з ь я м и » , — Алена Водонаева.

Алена добавила, что, возможно, Дубай не ее место отдыха или же она его «просто не поняла». Кроме того, блогер призналась, что страдает аэрофобией, поэтому путешествия даются ей с трудом и идти на такие жертвы ради Дубая она не готова.

К слову, если поездка в Дубай в планы Водонаевой на 2025 год не входит, то посещение пластического хирурга — вполне возможно. Какую именно операцию она собирается сделать, блогер рассказала здесь.