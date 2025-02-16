Пес-носильщик очаровал туристов гостевого дома в Китае

Владелец гостевого дома в городе Лицзянь в Китае не может нарадоваться на четвероногого помощника – пса по кличке Хакими. Собака породы хаски взяла на себя роль доставщика багажа, чем привлекает туристов чаще бронировать места в этом заведении. При этом видеоролики в соцсетях превратили трудолюбивого носильщика в интернет-звезду с приличным доходом за счет миллионных просмотров.

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Все начиналось как игра, когда Хакими предложили попробовать тянуть тележку. В первое время та иногда переворачивалась, но пес быстро научился координировать движения. К удивлению наставника, энергичному питомцу занятие понравилось: он прекратил крушить все подряд в доме и с удовольствием стал помогать обслуживать гостей.

Сейчас в заведение на девять номеров не попасть – многие туристы специально планируют там остановку хотя бы на ночь. Хозяин и запряженный в тележку пес встречают туристов у Южных ворот исторического Старого города, чтобы вместе пройти две сотни метров. Обычно подобные процессии проходят до шести раз в день, радуя как самих участников, так и окружающих их людей.

Используя видео в соцсетях для продвижения небольшого бизнеса, его владелец не подозревал, что это станет дополнительным источником денег. На пике популярности миллионы просмотров принесли онлайн-доход в 200 тыс. юаней (2,5 млн руб.) всего за три дня за счет программы монетизации.

Обаяние Хакими покорило сердца пользователей, которые заполонили социальные сети похвалами его интеллекту и игривому духу. Кто-то подметил, что, заворачивая за угол, умный пес оглядывался на багаж, проверяя, все ли с ним в порядке. Другой выразил уверенность, что предки хаски были особенными, раз породили такой талант.

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