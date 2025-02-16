Застрявший в Польше самолет с российскими туристами вылетел в Россию

Самолет, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынуждено приземлившийся в Польше, вылетел в Россию. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

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« С а м о л е т A i r b u s A 3 2 1 е г и п е т с к о г о п е р е в о з ч и к а A l M a s r i a U n i v e r s a l A i r l i n e s в 1 1 : 5 5 м с к в ы л е т е л и з аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)» — заявил Кореняко.

Представитель Росавиации заявил, что причиной вынужденного приземления воздушного судна в Польше стали неблагоприятные метеорологические условия в Калининградской области.

Ранее стало известно, что из-за посадки в Познани российские туристы, летевшие этим рейсом, провели несколько часов без еды и воды. Отмечалось, что польская сторона отказывалась заправлять самолет и не давала ему разрешения на вылет. На борту находились в том числе дети и беременные женщины.