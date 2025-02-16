Туристы смогут расплачиваться криптовалютой на Пхукете

Это обусловлено растущей популярностью цифровых валют среди иностранных туристов, как сообщает издание The Nation.

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Эта инициатива призвана облегчить финансовые операции и стать удобной альтернативой наличным деньгам для путешественников. Участникам программы необходимо будет зарегистрироваться на тайской криптобирже и подтвердить свою личность. После успешной регистрации криптовалюта будет конвертирована в баты, что позволит россиянам расплачиваться за услуги и товары на острове.

Планируется тестирование цифровых платежей в ключевых туристических городах, что связано с возрастающим интересом молодежи к криптовалютам. Эта программа может значительно упростить процесс расчетов и сделать пребывание туристов более комфортным, предоставив новую возможность для финансовых операций.

Ранее мы писали, что в Турции туристам из России ограничили доступ к оплате картами. Также стало известно, во сколько обойдется отдых в Крыму.