Министр сообщил о планах развития туризма в Индонезии

Индонезия намерена привлечь до 16 млн туристов в 2025 году
Министр туризма Индонезии Видиянти Путри Вардана в ходе рабочего совещания с Советом народных представителей (нижняя палата парламента республики) заявила, что страна намерена достичь поставленных целей в туристической отрасли к 2025 году. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.
По ее словам, министерство продолжит реализацию намеченных планов, опираясь на прогнозы Национального агентства по планированию развития Индонезии (Bappenas).
Среди целевых показателей на 2025 год – увеличение вклада туристической отрасли в ВВП страны до 4,6 процента, рост доходов от международного туризма в диапазоне от 19 до 22,1 млрд долларов США (1,8–2 трлн рублей), а также увеличение потока зарубежных путешественников до 14,6–16 млн человек. Помимо этого, министерство поставило задачу довести число внутренних поездок до 1,08 млрд, обеспечить занятость 25,8 млн человек в отрасли и улучшить позиции Индонезии в Индексе развития путешествий и туризма до 22-го места.
Ранее заместитель главы министерства Хариянто рассказал, что одной из приоритетных стратегий для привлечения в республику иностранцев является развитие гастрономического туризма. Он подчеркнул, что ведомство активно работает над повышением качества обслуживания, а также над популяризацией таких направлений, как оздоровление, мода и морской туризм.