Министр сообщил о планах развития туризма в Индонезии

Министр туризма Индонезии Видиянти Путри Вардана в ходе рабочего совещания с Советом народных представителей (нижняя палата парламента республики) заявила, что страна намерена достичь поставленных целей в туристической отрасли к 2025 году. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

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По ее словам, министерство продолжит реализацию намеченных планов, опираясь на прогнозы Национального агентства по планированию развития Индонезии (Bappenas).

Среди целевых показателей на 2025 год – увеличение вклада туристической отрасли в ВВП страны до 4,6 процента, рост доходов от международного туризма в диапазоне от 19 до 22,1 млрд долларов США (1,8–2 трлн рублей), а также увеличение потока зарубежных путешественников до 14,6–16 млн человек. Помимо этого, министерство поставило задачу довести число внутренних поездок до 1,08 млрд, обеспечить занятость 25,8 млн человек в отрасли и улучшить позиции Индонезии в Индексе развития путешествий и туризма до 22-го места.

Ранее заместитель главы министерства Хариянто рассказал, что одной из приоритетных стратегий для привлечения в республику иностранцев является развитие гастрономического туризма. Он подчеркнул, что ведомство активно работает над повышением качества обслуживания, а также над популяризацией таких направлений, как оздоровление, мода и морской туризм.