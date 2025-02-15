Выходка туристов в аэропорте Пхукета вызвала скандал в Сети

Фото и видео разгуливающей по аэропорту Пхукета туристки в нижнем белье вызвали в соцсетях шквал критики из-за несоблюдения гостями Таиланда правил поведения в общественных местах. Досталось и местной полиции – ее упрекали в отсутствии реакции на неадекватные выходки иностранцев.

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« В с т р е т и л а е е р а н о у т р о м и п о д у м а л а , ч т о д а м а к о г о - т о п р о в о ж а е т , а о н а п о ш л а г у л я т ь п о а э р о п о р т у » .

Судя по кадрам, полураздетая женщина смогла убедить офицера пропустить ее внутрь. Сначала при ней была лишь небольшая сумочка через плечо и телефон в руке, а уже в терминале ее заметили с пакетом из 7-Eleven – наверное, пришла в магазин за продуктами.

В пабликах увиденное прокомментировали, что иностранцы «видят у нас страну свободы, забывая об уважении к нашим традициям». В чатах высказали удивление, как такое могут позволить цивилизованные люди, ведь у себя дома они не появляются в столь неподобающем виде – «Пхукет не дикий район». Кто-то договорился до того, что зачастую в страну приезжают «некачественные» туристы.

В постах и комментариях не упоминают, откуда прибыла туристка, однако прозвучали упреки в адрес россиян, якобы они постоянно нарушают нормы приличия. Вспомнили про появление в купальниках на оживленных улицах, магазинах, в пляжной зоне и езду в таком виде на мотобайках. Среди предложений были пожелания от депортации нарушителей до найма служащих, которые знакомили бы приезжих с правилами поведения.

Ранее TourDom.ru писал, что двое туристов приехали в аэропорт Пхукета в одних плавках. Тогда местным жителям посоветовали не обвинять иностранцев, поскольку они могут быть не знакомы с тайскими традициями.