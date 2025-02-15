Выходка туристов в аэропорте Пхукета вызвала скандал в Сети

На Пхукете туристка в неглиже прогулялась по аэропорту
Фото и видео разгуливающей по аэропорту Пхукета туристки в нижнем белье вызвали в соцсетях шквал критики из-за несоблюдения гостями Таиланда правил поведения в общественных местах. Досталось и местной полиции – ее упрекали в отсутствии реакции на неадекватные выходки иностранцев.
«Встретила ее рано утром и подумала, что дама кого-то провожает, а она пошла гулять по аэропорту».
Судя по кадрам, полураздетая женщина смогла убедить офицера пропустить ее внутрь. Сначала при ней была лишь небольшая сумочка через плечо и телефон в руке, а уже в терминале ее заметили с пакетом из 7-Eleven – наверное, пришла в магазин за продуктами.
В пабликах увиденное прокомментировали, что иностранцы «видят у нас страну свободы, забывая об уважении к нашим традициям». В чатах высказали удивление, как такое могут позволить цивилизованные люди, ведь у себя дома они не появляются в столь неподобающем виде – «Пхукет не дикий район». Кто-то договорился до того, что зачастую в страну приезжают «некачественные» туристы.
В постах и комментариях не упоминают, откуда прибыла туристка, однако прозвучали упреки в адрес россиян, якобы они постоянно нарушают нормы приличия. Вспомнили про появление в купальниках на оживленных улицах, магазинах, в пляжной зоне и езду в таком виде на мотобайках. Среди предложений были пожелания от депортации нарушителей до найма служащих, которые знакомили бы приезжих с правилами поведения.
Ранее TourDom.ru писал, что двое туристов приехали в аэропорт Пхукета в одних плавках. Тогда местным жителям посоветовали не обвинять иностранцев, поскольку они могут быть не знакомы с тайскими традициями.