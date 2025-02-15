Почему вам обязательно стоит посетить Чианг Май в Таиланде

Чианг Май, самое сердце культурных традиций Северного Таиланда — город, в котором непринужденно сочетаются традиции и современность. Многовековые храмы, шумные рынки, живописные горы и богатое гастрономическое наследие способны очаровать туриста с первого взгляда.

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Есть у города и действительно знакомые символы — они достаточно узнаваемы и мгновенно передают всю суть этой части королевства. Их особая значимость буквально раскрывает историю места, где переплетаются природа, история и творчество, что делает поездку в Чианг Май незабываемым приключением.

Род Данг

Местная разновидность сонгтеу — культовый вид транспорта в Чианг Мае: пользуется популярностью у местных жителей уже несколько десятилетий. Род Дангами называют модифицированные пикапы с крышей и двумя рядами сидений в кузове. Их отличительная особенность — красный цвет, который позволяет издалека увидеть общественный транспорт.

Удобен он не только для местных жителей, но и для туристов — у таких сонгтеу нет фиксированных маршрутов, поэтому вы можете попросить водителя доставить вас до необходимой достопримечательности или отеля. Правда, если в машине уже сидит несколько пассажиров, он сначала уточнит, совпадает ли их маршрут с вашим. И даже может изменить маршрут, чтобы все-таки довезти вас до нужной точки. Довольно необычно для общественного транспорта, но такая гибкость делает его практичным способом перемещения.

Род Данг отлично подходит для поездок по Старому городу благодаря фиксированной цене в 20 бат за поездку.

Ворота Тха Пхае

Когда-то были частью городской стены: через них торговцы и путешественники попадали в древнее королевство Ланна. Сегодня их отреставрированная кирпичная кладка служит символом богатого наследия Чианг Мая и входом в Старый город, покоряя сердца как местных жителей, так и туристов. Чаще всего туристы заглядывают во время посещения еженедельного воскресного ночного рынка. Особой популярностью этот район пользуется у организаторов культурных мероприятий и фестивалей.

Кхао Сой

Одно из самых известных блюд кухни Северного Таиланда: часто говорят, что вы не посещали Северный Таиланд, если забыли попробовать Кхао Сой. Название переводится как «нарезанный рис», что отсылает к технике приготовления лапши путем измельчения листов теста на полоски.

Когда- то Кхао Сой было завезено в Северный Таиланд мусульманами Китая: лапшу принято подавать в густом сливочном бульоне карри из кокосового молока, заправленном ароматными специями. Сверху выкладывают хрустящую жареную лапшу и подают с говядиной или курицей к столу. Попробовать максимально аутентичный Кхао Сой можно в разных уголках Таиланда, но обычно советуют начинать с заведений на улице Фа Хам Роуд, расположенной вдоль восточного берега реки Пинг.

Дой

Чианг Май стал домом для множества величественных горных вершин — слово «дой» означает «гора». Среди наиболее известных — Дой Сутхеп, Дой Интханон и Дой Анг Кханг. Своей популярностью они обязаны не только захватывающей дух красотой и прохладным климатом: горы почитаются как священные места. Проще всего посетить их, исследуя национальные парки и пешеходные маршруты.

Дикие орхидеи

Настоящий символ Чианг Мая: умеренный климат и плодородная почва делают регион оптимальной средой для выращивания этих изысканных цветов. В районе Мае Рим найдутся цветы различных форм и оттенков, поэтому на его многочисленные фермы приезжают любители прогулок по цветущим садам. Кстати, посетители могут больше узнать об уходе за орхидеями у профессионалов или взять одну из них с собой на память о поездке.

Кхом Лой

Небесные фонарики — относительно современное дополнение к культурному ландшафту Чианг Мая. Их часто ассоциируют с такими фестивалями, как Лой Кратхонг или празднование Нового года, но их история связана, в первую очередь, с Пхра Тхат Чуламани, одной из реликвий буддийских традиций.

Цветение дикой вишни

Дикая гималайская вишня (тайская сакура) цветет в прохладные месяцы года, окрашивая живописный пейзаж в нежные розовые оттенки. Сезонная достопримечательность Чианг Мая сигнализирует о приходе зимы и создает идеальный фон для романтических фотосессий. Чаще всего цветущую сакуру можно увидеть вдоль горных дорог — или посетить Дой Интханон или Дой Анг Кханг.

Племена, живущие в горах

Карен, хмонг, лаху, акха и лису — у каждого племени есть свой язык, традиции и устои, влияющие на образ жизни, что вносит особый вклад в культурную мозаику Северного Таиланда. Туристы могут погрузиться в нее, посетив деревни в окрестностях Дой Пуи, Дой Ангкханг и Бан Мае Кланг Луанг, чтобы поближе познакомиться с традиционными ремеслами, насладиться местной кухней и познакомиться с бытом местных жителей.