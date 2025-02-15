Появилась возможность недорого слетать из Москвы в Европу

У российских туристов, имеющих шенгенские визы, в марте появится возможность слетать в Европу из Москвы за 30 тыс. руб. Билеты по выгодным тарифам предлагают авиакомпании-лоукостеры – Pegasus Airlines, AJet, Transavia, стыковки – в Стамбуле.

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В частности, по такой цене можно отправиться из Москвы в Рим на даты с 5 по 13 марта. Дорога из Внуково в аэропорт Фьюмичино займет 20 часов, включая 13-часовую пересадку в Стамбуле. На обратном пути пассажиры проведут в воздухе сутки с небольшим. Провоз багажа в стоимость билета не входит, за него придется дополнительно заплатить 17 тыс. руб.

В Марсель туристы из российской столицы могут слетать на Международный женский день, заплатив 32 тыс. руб. за round trip, если выберут комбинацию рейсов авиакомпаний «Победа» и Pegasus. Отправление из Внуково – 6 марта, на ночную стыковку в Стамбуле с повторной регистрацией у пассажиров будет 10 часов, итого дорога займет 18 часов. На возвращение в Москву – 28 часов.

Билеты из Москвы в Вену на 8 Марта доступны за 30 тыс. руб. Такова, например, стоимость перелета Pegasus и AJet с 6 по 9 марта. Дорога в Австрию продлится 22 часа, возвращение в Россию – 27 часов, из них 21 час отводится на пересадку в Стамбуле. Провоз чемодана в тариф не включен.

В наличии есть и относительно недорогие варианты перелета из Москвы в Париж на весенний праздник. Например, если выбрать билеты двух лоукостеров – российской «Победы» и нидерландской Transavia на даты 7–10 марта, путешествие обойдется в 36 тыс. руб. без учета багажа. За провоз чемодана придется отдать еще 20 тыс.

Причем в случае выбора этих авиакомпаний дорога окажется еще и оптимальной по длительности: 12,5 часа, из них стыковка в Стамбуле займет от 3,5 до 5,5. Правда, сегменты выполняют разные перевозчики, и в Турции пассажирам потребуется повторная регистрация, поэтому могут быть нюансы.

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