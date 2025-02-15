Эксперт рассказал, сложно ли сейчас получить японскую визу

Туроператоры заверили, что россиянам японские визы выдают «донельзя легко»
На оформление документов уходит в среднем неделя.
Авиабилеты отличаются дороговизной.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
«Вообще японские визы даются сейчас всем россиянам легко. Япония упростила процесс получения визы донельзя. Мы давно не помним такого простого получения. В течение недели можно получить японскую визу с совершенно обычным комплектом документов. Весь 2024 год мы видим резкий рост продаж на Японию. Ключевая проблема попасть в Японию — это не выдача визы. Здесь всё легко. Японскую визу намного проще получить, чем, скажем, визы Франции или Испании, которые выдаются достаточно просто россиянам. Ключевая проблема — это авиабилеты в Японию, их нет дешёвых. Если в Европу можно попасть за 30 тысяч рублей из Еревана или Кутаиси, причём туда и обратно, то в Японию билеты стоят порядка 70–100 тысяч рублей туда и обратно, естественно, с перелётами через третьи страны. Примерно 70% россиян попадают в Японию через Китай, остальные 30% — через Турцию, Арабские Эмираты и Катар».
Ранее глава МИДа Японии заявил о необходимости взаимопонимания с Россией. Это произошло впервые за долгое время.
Обычно министр иностранных дел Такэси Ивая в стандартной фразе заявлял о сложном состоянии отношений с Москвой и говорил, что Токио будет исходить из своих национальных интересов.