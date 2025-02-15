Эксперт рассказал, сложно ли сейчас получить японскую визу

На оформление документов уходит в среднем неделя.

Авиабилеты отличаются дороговизной.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

« В о о б щ е я п о н с к и е в и з ы д а ю т с я с е й ч а с в с е м р о с с и я н а м л е г к о . Я п о н и я у п р о с т и л а п р о ц е с с п о л у ч е н и я в и з ы д о н е л ь з я . М ы д а в н о н е п о м н и м т а к о г о п р о с т о г о п о л у ч е н и я . В т е ч е н и е н е д е л и м о ж н о п о л у ч и т ь я п о н с к у ю в и з у с с о в е р ш е н н о о б ы ч н ы м к о м п л е к т о м д о к у м е н т о в . В е с ь 2 0 2 4 г о д м ы в и д и м р е з к и й р о с т п р о д а ж н а Я п о н и ю . К л ю ч е в а я п р о б л е м а п о п а с т ь в Я п о н и ю — э т о н е в ы д а ч а в и з ы . З д е с ь в с ё л е г к о . Я п о н с к у ю в и з у н а м н о г о п р о щ е п о л у ч и т ь , ч е м , с к а ж е м , в и з ы Ф р а н ц и и и л и И с п а н и и , к о т о р ы е в ы д а ю т с я д о с т а т о ч н о п р о с т о р о с с и я н а м . К л ю ч е в а я п р о б л е м а — э т о а в и а б и л е т ы в Я п о н и ю , и х н е т д е ш ё в ы х . Е с л и в Е в р о п у м о ж н о п о п а с т ь з а 3 0 т ы с я ч р у б л е й и з Е р е в а н а и л и К у т а и с и , п р и ч ё м т у д а и о б р а т н о , т о в Я п о н и ю б и л е т ы с т о я т п о р я д к а 7 0 – 1 0 0 т ы с я ч р у б л е й т у д а и о б р а т н о , е с т е с т в е н н о , с п е р е л ё т а м и ч е р е з т р е т ь и с т р а н ы . П р и м е р н о 7 0 % р о с с и я н п о п а д а ю т в Я п о н и ю ч е р е з К и т а й , о с т а л ь н ы е 3 0 % — ч е р е з Т у р ц и ю , А р а б с к и е Э м и р а т ы и К а т а р » .

Ранее глава МИДа Японии заявил о необходимости взаимопонимания с Россией. Это произошло впервые за долгое время.

Обычно министр иностранных дел Такэси Ивая в стандартной фразе заявлял о сложном состоянии отношений с Москвой и говорил, что Токио будет исходить из своих национальных интересов.