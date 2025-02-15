Путешественник рассказал, во сколько ему обошелся годовой тур по Азии

Приключения могут быть дешевле, чем кажется. Тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл свои траты на годовое путешествие по странам Юго-Восточной Азии. За 12 месяцев ему удалось посетить Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджу и Малайзию.

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Самые потрясающие и одновременно самые дешёвые приключения проходят автостопом с палаткой. Таким образом, деньги тратятся только на еду, что в странах Юго-Восточной Азии не так уж много. Для таких передвижений хватит 20 тыс. рублей в месяц, — рассказал Алексей.

При этом путешественник подчеркнул, что в таких странах популярно волонтёрство, в рамках которого предоставляется жильё. Например, работая на местных фермах по несколько часов в день, вы можете бесплатно жить в предлагаемом кампусе.

Можно даже обойтись без палатки. Есть волонтёрские программы, где разрешено жить совершенно бесплатно месяцами, например, если работать на ферме по три-четыре часа в день, — поделился блогер.

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