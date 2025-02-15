Блогер рассказал, что его больше всего потрясло в Северной Корее

Побывать в Северной Корее в качестве туристов могут только россияне. Купить путевку может любой, нужно только найти тур в аккредитованном агентстве. О том, как проходит процесс подготовки к поездке и само пребывание путешественника в КНДР, рассказал россиянин Максим в дзен-канале «Беспорядочные путешествия».

« В с е м т у р и с т а м в п р е д д в е р и и п о е з д к и р а с с ы л а ю т м н о г о с т р а н и ч н ы е п р а в и л а п о с е щ е н и я К Н Д Р с п о д р о б н ы м о п и с а н и е м т о г о , ч т о м о ж н о и н е л ь з я , с т о и т и н е с т о и т д е л а т ь в о в р е м я п р е б ы в а н и я в с т р а н е . О т д е л ь н ы м п у н к т о м в н и х п р о п и с а н ы р е к о м е н д а ц и и п о ф о т о с ъ е м к е » , – в с п о м и н а е т М а к с и м .

Как объяснил россиянин, согласно этим правилам, туристам нельзя фотографировать военные объекты, различные КПП, северокорейских военных и обычных рабочих. Последнее особенно удивило путешественника. Однако этому нашлось объяснение – дело в том, что туристов не возят на заводы, фабрики и в совхозы и увидеть этот класс граждан просто не получится. Кроме того, туристам также не показывают многие другие учреждения, например почту или парикмахерскую.

« О с т а е т с я п о с у т и е д и н с т в е н н а я о п ц и я – п р и с т а л ь н о в с м а т р и в а т ь с я в о к н о э к с к у р с и о н н о г о а в т о б у с а п о в р е м я п е р е д в и ж е н и я п о с т р а н е и п ы т а т ь с я у в и д е т ь , ч е м з а н я т ы о б ы ч н ы е ж и т е л и С е в е р н о й К о р е и в р а б о ч е е в р е м я » , – о т м е т и л р о с с и я н и н .

Однако работающих северокорейцев на улице увидеть все-таки можно. В стране до сих пор достаточно активно работают регулировщики и продавцы в уличных ларьках. Как заметил Максим, вторые являются как бы новшеством последних лет, некими ростками частного бизнеса в плановой экономике КНДР.

Также на улицах Пхеньяна можно встретить дворников. Сам Максим видел их всего пару раз, но при этом отметил, что на улицах столицы КНДР очень чисто. Путешественник заметил, что, конечно, иногда попадается выброшенный фантик, но общий уровень чистоты близок к безупречному. Все потому, что уборку на улицах осуществляют не только специальные работники, но и обычные люди, например госслужащие.

Ранее российский путешественник, некоторое время проживавший в Швеции, поделился своими наблюдениями о необычных для иностранцев правилах, которые действуют в этой стране. Например, пунктуальность в Швеции играет ключевую роль: опаздывать на встречу крайне нежелательно, однако отменить ее в последний момент считается допустимым.