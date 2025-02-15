Туристам из Санкт-Петербурга станет проще получить визу в Японию

Туристам из Санкт-Петербурга, желающим поехать в Японию, больше не нужно предоставлять бронь и подтверждение оплаты проживания в отелях для оформления визы. С 17 февраля соответствующее требование отменяется, сообщается на сайте посольства страны в Северной столице.

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Для подачи документов на японскую визу туристу достаточно указать запланированный маршрут с названиями гостиниц, где он собирается остановиться. Необходимы также бронь авиабилетов и документы, подтверждающие возможность оплатить поездку. К ним относится справка из банка об остатке средств на счету, а также справка с места работы с указанием зарплаты, в случае если заявитель трудоустроен.

Виза в Японию оформляется бесплатно, получить ее можно за несколько дней.

В Москве аналогичное требование о предоставлении оплаченной брони отелей отменили еще в ноябре 2024 года. В приморских консульствах Японии этот документ и ранее не входил в список обязательных.

В январе дипведомство пояснило, что получить визу в Японию легко смогут и безработные туристы, если подтвердят наличие необходимой суммы для проживания в стране. Для этого необходимо приложить к заявлению выписку из банка о сумме остатка на счете.

Турпоток в Японию из России в прошлом году увеличился почти в 2,5 раза: страну посетили 99,3 тыс. россиян. В определенной степени этому способствовала простота оформления разрешений на въезд. Визы в Страну восходящего солнца выдают в течение 3–4 рабочих дней, при этом отказов совсем мало.