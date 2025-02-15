Российские туристы 22 часа ждут рейса на Пхукет

Почти на сутки задерживается рейс из Екатеринбурга на Пхукет авиакомпании Red Wings. По расписанию WZ 3145 должен был отправиться 14 февраля в 22:55. Сейчас на онлайн-табло аэропорта Кольцово ожидаемое время вылета – 15 февраля в 21:10.
По словам пассажиров, сначала рейс отложили до 00:20, объяснив это тем, что борт поздно прибыл. Людей посадили в самолет, где они провели до 2 часов ночи, но вылет так и не состоялся.
«Потом всех вывели в терминал и объявили задержку до 04:30 утра. Далее ее несколько раз продлевали».
Приблизительно в 7 часов утра стало известно, что рейс переносят на вечер. Пассажиры получили свой багаж. Жители Екатеринбурга разъехались по домам. Как сообщают СМИ, некоторые пассажиры, приехавшие в аэропорт Кольцово издалека, возмущены таким «началом отдыха». Многие из них добирались до авиагавани из городов Башкирии, Челябинской области несколько часов.
По данным flightradar24.com, Boeing 777 действительно приземлился в Кольцово с опозданием на 4,5 часа: вместо 17:55 по расписанию он привез пассажиров с Пхукета в 22:35. Как сообщили в пресс-службе самой авиакомпании, причина отклонения от графика – техническая, вылет откладывается в целях безопасности.
На рейс зарегистрировались около 400 пассажиров.
«На стойке регистрации нам выдали справку о задержке вылета. Питание предоставили лишь через 10 часов», – рассказала туристка, которая должна была вылететь на Пхукет.
Иногородних пассажиров, а их было 211 человек, авиакомпания разместила в гостиницах Екатеринбурга, предоставив горячее питание и напитки.