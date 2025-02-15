Российские туристы 22 часа ждут рейса на Пхукет

Почти на сутки задерживается рейс из Екатеринбурга на Пхукет авиакомпании Red Wings. По расписанию WZ 3145 должен был отправиться 14 февраля в 22:55. Сейчас на онлайн-табло аэропорта Кольцово ожидаемое время вылета – 15 февраля в 21:10.

По словам пассажиров, сначала рейс отложили до 00:20, объяснив это тем, что борт поздно прибыл. Людей посадили в самолет, где они провели до 2 часов ночи, но вылет так и не состоялся.

« П о т о м в с е х в ы в е л и в т е р м и н а л и о б ъ я в и л и з а д е р ж к у д о 0 4 : 3 0 у т р а . Д а л е е е е н е с к о л ь к о р а з п р о д л е в а л и » .

Приблизительно в 7 часов утра стало известно, что рейс переносят на вечер. Пассажиры получили свой багаж. Жители Екатеринбурга разъехались по домам. Как сообщают СМИ, некоторые пассажиры, приехавшие в аэропорт Кольцово издалека, возмущены таким «началом отдыха». Многие из них добирались до авиагавани из городов Башкирии, Челябинской области несколько часов.

По данным flightradar24.com, Boeing 777 действительно приземлился в Кольцово с опозданием на 4,5 часа: вместо 17:55 по расписанию он привез пассажиров с Пхукета в 22:35. Как сообщили в пресс-службе самой авиакомпании, причина отклонения от графика – техническая, вылет откладывается в целях безопасности.

На рейс зарегистрировались около 400 пассажиров.

« Н а с т о й к е р е г и с т р а ц и и н а м в ы д а л и с п р а в к у о з а д е р ж к е в ы л е т а . П и т а н и е п р е д о с т а в и л и л и ш ь ч е р е з 1 0 ч а с о в » , – р а с с к а з а л а т у р и с т к а , к о т о р а я д о л ж н а б ы л а в ы л е т е т ь н а П х у к е т .

Иногородних пассажиров, а их было 211 человек, авиакомпания разместила в гостиницах Екатеринбурга, предоставив горячее питание и напитки.