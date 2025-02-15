Российские туристы стали чаще ездить в Таджикистан

В Таджикистане выросло число туристов из России. Об этом сообщил глава Комитета по развитию туризма при правительстве республики Джамшед Джумахонзода во время отчетной пресс-конференции.

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Таджикистан посетили 334,5 тыс. россиян. Джумахонзода сказал, что власти республики придают большое значение привлечению путешественников из России.

Но подчеркнул, что в стране не решена проблема информированности туристов о достопримечательностях.

Кстати, в Таджикистане в декабре запустили приложение для путешественников Tourist Map Tajikistan. В нем есть информация о гостиницах, ресторанах, маршрутах по стране.

Сервис работает даже без интернета. Цель приложения: познакомить туристов с культурными и природными местами Таджикистана.

Ранее писали, что Таджикистан намерен нарастить турпоток из России на 14%.

Кстати, Таджикистан вошел в топ-5 самых популярных туристических направлений у россиян в 2024 году.