Туристов обещают отправить на Мальдивы за 40 тысяч рублей

Нереальными обещаниями отправить на Мальдивы за 40 тыс. руб. пытаются заманить туристов некоторые турагенты. Предложение отдохнуть в пятизвездочном отеле именно за эту сумму получил в рассылке подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Авторы письма призывают не обращаться к турагентам, «которые взвинчивают прайсы, вводят огромные комиссии и пользуются вашим незнанием». Вместо этого приглашают вступить в канал и пользоваться «закрытой базой», где туры и билеты якобы продаются «по реальной цене без накруток». К счастью, получатель сообщения оказался опытным туристом с почти 20-летним стажем и только посмеялся над ним вместе со своим турагентом.

В рекламном сообщении туристов зовут не куда-нибудь, а на Мальдивы, в Anantara Veli Maldives 5* на 2 недели – всего за 42 тыс. руб. на двоих с перелетом.

Однако, по данным агрегаторов, указанную стоимость нельзя назвать реальной: аналогичный тур с вылетом из Москвы в ближайшие даты на самом деле получится купить в 34 раза дороже – по цене от 1,4 млн руб. на двоих, и не на all inclusive, как обещают в рекламе, а на завтраках.

Корреспондент TourDom.ru подал заявку на вступление в группу по предложенной ссылке. Свое намерение нужно было подтверждать несколько раз. После 4-го клика и попутной попытки подписать автора сразу на два канала о льготах и пособиях в 2025-м, энтузиазм иссяк. В основной канал – с дешевыми турами – пользователя из нашей редакции так и не пустили.