Стало известно, в каких странах можно дешево отдохнуть в марте

OneTwoTrip: в марте дешевле всего можно отдохнуть за рубежом в Минске и Ереване
Дешевле всего можно отдохнуть за рубежом в марте 2025 года в Минске, Ереване и Самарканде - авиабилет в одну сторону обойдется в 10-11,5 тыс. рублей на человека, а сутки в отеле - в 3-5 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть в распоряжении ТАСС).
"Дешевле всего обойдется поездка в Минск: билет до столицы Белоруссии стоит около 10 тыс. рублей, а отель категории "три звезды" можно найти за 5 тыс. рублей в сутки. Также бюджетными будут путешествия в Ереван (11 тыс. рублей за перелет и 3 тыс. - за гостиницу) и Самарканд (11,5 и 3,2 тыс. рублей соответственно)", - рассказали эксперты.
Кроме того, в список бюджетных зарубежных направлений на март вошли Стамбул (билет - 12,7 тыс. рублей, отель - 3 тыс. рублей), Ташкент (12,9 тыс. и 3,5 тыс. рублей), Астана (13,5 тыс. и 3,2 тыс. рублей), Батуми (13,7 тыс. и 2 тыс. рублей), Ош (13,9 тыс. и 3 тыс. рублей), Тбилиси (14 тыс. и 2,5 тыс. рублей) и Баку (15 тыс. и 2 тыс. рублей).
Согласно исследованию, самой бюджетной поездкой по стране в марте станет путешествие в Псков: средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 5 тыс. рублей, а сутки в гостинице обойдутся примерно в 2,4 тыс. рублей. Чуть дороже стоит отдых в Тамбове: 6 тыс. рублей за билет и 3,5 тыс. рублей за ночь в отеле.
Также в список российских городов, куда можно недорого отправиться в начале весны, вошли Мурманск (7,8 тыс. рублей за билет и 4,5 тыс. рублей за отель), Вологда (8 тыс. и 2,7 тыс. рублей), Казань (8,3 тыс. и 3,5 тыс. рублей), Москва (8,5 тыс. и 2 тыс. рублей), Санкт-Петербург (8,6 тыс. и 2 тыс. рублей), Тобольск (8,9 тыс. и 3,4 тыс. рублей) и Магас (9 тыс. и 3 тыс. рублей), сообщили в компании.