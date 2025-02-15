Стало известно, в каких странах можно дешево отдохнуть в марте

Дешевле всего можно отдохнуть за рубежом в марте 2025 года в Минске, Ереване и Самарканде - авиабилет в одну сторону обойдется в 10-11,5 тыс. рублей на человека, а сутки в отеле - в 3-5 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть в распоряжении ТАСС).

" Д е ш е в л е в с е г о о б о й д е т с я п о е з д к а в М и н с к : б и л е т д о с т о л и ц ы Б е л о р у с с и и с т о и т о к о л о 1 0 т ы с . р у б л е й , а о т е л ь к а т е г о р и и " т р и з в е з д ы " м о ж н о н а й т и з а 5 т ы с . р у б л е й в с у т к и . Т а к ж е б ю д ж е т н ы м и б у д у т п у т е ш е с т в и я в Е р е в а н ( 1 1 т ы с . р у б л е й з а п е р е л е т и 3 т ы с . - з а г о с т и н и ц у ) и С а м а р к а н д ( 1 1 , 5 и 3 , 2 т ы с . р у б л е й с о о т в е т с т в е н н о ) " , - р а с с к а з а л и э к с п е р т ы .

Кроме того, в список бюджетных зарубежных направлений на март вошли Стамбул (билет - 12,7 тыс. рублей, отель - 3 тыс. рублей), Ташкент (12,9 тыс. и 3,5 тыс. рублей), Астана (13,5 тыс. и 3,2 тыс. рублей), Батуми (13,7 тыс. и 2 тыс. рублей), Ош (13,9 тыс. и 3 тыс. рублей), Тбилиси (14 тыс. и 2,5 тыс. рублей) и Баку (15 тыс. и 2 тыс. рублей).

Согласно исследованию, самой бюджетной поездкой по стране в марте станет путешествие в Псков: средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 5 тыс. рублей, а сутки в гостинице обойдутся примерно в 2,4 тыс. рублей. Чуть дороже стоит отдых в Тамбове: 6 тыс. рублей за билет и 3,5 тыс. рублей за ночь в отеле.

Также в список российских городов, куда можно недорого отправиться в начале весны, вошли Мурманск (7,8 тыс. рублей за билет и 4,5 тыс. рублей за отель), Вологда (8 тыс. и 2,7 тыс. рублей), Казань (8,3 тыс. и 3,5 тыс. рублей), Москва (8,5 тыс. и 2 тыс. рублей), Санкт-Петербург (8,6 тыс. и 2 тыс. рублей), Тобольск (8,9 тыс. и 3,4 тыс. рублей) и Магас (9 тыс. и 3 тыс. рублей), сообщили в компании.